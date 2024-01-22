Lenovo анонсировала своего ИИ-помощника — Finance.ua

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Lenovo анонсировала своего ИИ-помощника

Технологии&Авто
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Lenovo анонсировала своего ИИ-помощника
Lenovo анонсировала своего ИИ-помощника
В ходе мероприятия по запуску новых продуктов в рамках Savior and Consumer Ecosystem компания Lenovo представила свою последнюю новинку — ИИ-помощника под названием XiaoLe. Объявив 2024 год «Годом ПК с искусственным интеллектом».
Компания Lenovo заявила о своем стремлении внедрить локальные большие модели искусственного интеллекта в будущие продукты, назвав это самым важным шагом в эволюции персональных компьютеров.
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Позиционируя ПК с искусственным интеллектом как следующий рубеж, Lenovo предусматривает пять основных характеристик: локальные гибридные вычислительные мощности ИИ, взаимодействие на естественном языке с персональными агентами, встроенные персональные большие модели, открытая экосистема приложений ИИ, а также защита персональных данных и конфиденциальности на уровне устройств.
Стратегия компании по созданию больших моделей ИИ использует гибридный подход, объединяющий краевые и облачные модели ИИ. Наряду с ПК с искусственным интеллектом Lenovo планирует в будущем представить смартфоны с искусственным интеллектом, планшеты с искусственным интеллектом и AIoT.
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