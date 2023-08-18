Доходы Lenovo упали на 24% в течение квартала — Finance.ua

Доходы Lenovo упали на 24% в течение квартала Сегодня 02:23 — Фондовый рынок

Доходы Lenovo упали на 24% в течение квартала

Китайская компания Lenovo 17 августа заявила, что ее доходы упали на 24% в течение апреля-июня 2023 года из-за сниженного спроса на персональные компьютеры.

Об этом сообщает Reuters.

Это четвертый квартал подряд, когда продажи компании падают. В апреле компания отчитывалась о снижении прибыли на 14% за финансовый год, завершившийся в марте 2023 года. Это первое годовое падение с 2019-го.

В течение апреля-июня Lenovo сократила продажи до $12,9 млрд, что меньше среднего показателя в $13,84 млрд.

Читайте также Lenovo представила видеокарту RTX 4060 размером с жесткий диск

Компания выиграла от пандемии COVID-19, когда из-за возросшего спроса на рабочее оборудование для удаленной работы продажи электроники выросли. Однако в 2022 году доходы стали снижаться из-за падения спроса под влиянием высоких процентных ставок и быстрой инфляции.

По данным аналитической компании Canalys, мировые поставки ПК упали на 12% во втором квартале 2023 года, но это свидетельствует о значительном улучшении по сравнению с более чем 30% падением в двух предыдущих кварталах.

Для повышения доходности Lenovo активно расширяет бизнес, не связанный с ПК, как-то серверы и ІТ-технологии. Однако бизнес, связанный с производством ПК, смартфонов и планшетов до сих пор остается главным источником прибыли компании, ведь обеспечивает почти 80% всех доходов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.