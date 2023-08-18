Доходы Lenovo упали на 24% в течение квартала — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доходы Lenovo упали на 24% в течение квартала

Фондовый рынок
15
Доходы Lenovo упали на 24% в течение квартала
Доходы Lenovo упали на 24% в течение квартала
Китайская компания Lenovo 17 августа заявила, что ее доходы упали на 24% в течение апреля-июня 2023 года из-за сниженного спроса на персональные компьютеры.
Об этом сообщает Reuters.
Это четвертый квартал подряд, когда продажи компании падают. В апреле компания отчитывалась о снижении прибыли на 14% за финансовый год, завершившийся в марте 2023 года. Это первое годовое падение с 2019-го.
В течение апреля-июня Lenovo сократила продажи до $12,9 млрд, что меньше среднего показателя в $13,84 млрд.
Читайте также
Компания выиграла от пандемии COVID-19, когда из-за возросшего спроса на рабочее оборудование для удаленной работы продажи электроники выросли. Однако в 2022 году доходы стали снижаться из-за падения спроса под влиянием высоких процентных ставок и быстрой инфляции.
По данным аналитической компании Canalys, мировые поставки ПК упали на 12% во втором квартале 2023 года, но это свидетельствует о значительном улучшении по сравнению с более чем 30% падением в двух предыдущих кварталах.
Для повышения доходности Lenovo активно расширяет бизнес, не связанный с ПК, как-то серверы и ІТ-технологии. Однако бизнес, связанный с производством ПК, смартфонов и планшетов до сих пор остается главным источником прибыли компании, ведь обеспечивает почти 80% всех доходов.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
speka.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.