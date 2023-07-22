Lenovo представила видеокарту RTX 4060 размером с жесткий диск — Finance.ua
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Lenovo представила видеокарту RTX 4060 размером с жесткий диск

Фондовый рынок
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Компания Lenovo анонсировала новую видеокарту — NVIDIA RTX 4060 в форм-факторе Mini-ITX.
Новинка отличается компактным размером, сравнимым с жестким диском. Адаптер обладает высокой производительностью и энергоэффективностью.
Lenovo RTX 4060 имеет длину всего 15 см и укомплектована двухслотовой охлаждающей системой с одним вентилятором. Она основана на графическом процессоре AD107 от NVIDIA и имеет 3072 ядра CUDA и 8 ГБ памяти, соединенной с графическим процессором через 128-битную шину.
Карта также обеспечивает низкое энергопотребление 115 Вт, что позволяет создавать компактные системы для ограниченных по размеру корпусов.
Отметим, что на данный момент Lenovo является одним из немногих производителей, предлагающих видеокарты RTX 4060 в форм-факторе Mini-ITX. Однако появление устройства на рынке может стимулировать и другие компании обратить внимание на эту сферу, разработав компактные решения.
По материалам:
itechua
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