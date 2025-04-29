На 27% больше: какие электроавтомобили импортируют в Украину — Finance.ua

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На 27% больше: какие электроавтомобили импортируют в Украину

Технологии&Авто
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На 27% больше: какие электроавтомобили импортируют в Украину
На 27% больше: какие электроавтомобили импортируют в Украину
По данным Госстата, за первые два месяца 2025 года в Украину было импортировано 13,2 тыс. легковых электромобилей (BEV)
Об этом сообщает Укравтопром.
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Это на 27% больше, чем годом ранее.
Общая таможенная стоимость этих авто составила $223,6 млн.
Из этого количества новыми были 3,3 тыс. авто. (+11%), а 9,9 тыс. — б/у (+34%).
Львиная доля новых электромобилей (94%) была завезена из Китая. А лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (40%).
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Напомним, южнокорейская компания LG Electronics объявила о выходе из бизнеса зарядных устройств для электромобилей из-за замедления глобального спроса. Дочерняя компания компании по производству зарядных устройств для электромобилей, HiEV Charger, будет ликвидирована, а всех сотрудников, вовлеченных в этот бизнес, переведут в другие подразделения LG Electronics.
Аналитики Института исследований авторынка проанализировали набор моделей в украинском парке электромобилей (объем которого составляет почти 150 тыс. авто) и определили, что около 40% его резидентов имеют аккумуляторы емкостью свыше 50 кВт-ч, следовательно, их смело можно относить к категории «дальнобойных», или как минимум к пригодным для межобластных поездок.
Средняя цена киловатт-часа, полученного через АС порт, сейчас составляет (округлено) 14,89 грн, через DC порт — 17,40 грн.
Для сравнения, в соседней Польше работает несколько больше операторов ЕСС, и каждый из них строит довольно запутанную тарифную систему, когда цена за 1 кВт-ч зависит не только от фактически отгруженной энергии в батарею автомобиля, но и от платных подписок в виде месячных пакетов или годовых абонементов разного уровня, клубных карточек, разовых акций, суммы предыдущего пополнения счета, местоположения ЭЗС и т. д. В переводе на гривны цена «медленной» АС-зарядки там сейчас составляет около 16… 21 грн/кВт-ч, быстрая DC-зарядка обойдется от 22 до 33 грн/кВт-ч.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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