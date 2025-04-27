LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів — Finance.ua

LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів
Південнокорейська компанія LG Electronics оголосила про вихід із бізнесу зарядних пристроїв для електромобілів через уповільнення глобального попиту.
Про це повідомляє Yonhap.
Що буде з працівниками
Дочірню компанію компанії з виробництва зарядних пристроїв для електромобілів, HiEV Charger, буде ліквідовано, а всіх співробітників, залучених до цього бізнесу, переведуть в інші підрозділи LG Electronics.
У компанії також додали, що продовжать надавати послуги з обслуговування її діючим клієнтам без збоїв.
Зазначається, що LG Electronics вийшла на ринок зарядних пристроїв для електромобілів у 2022 році, придбавши компанію HiEV Charger (раніше відому як AppleMango).
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Відтоді компанія пропонувала рішення для зарядки в Південній Кореї, зокрема зарядні пристрої в роздрібних магазинах Emart.
Також компанія вийшла на ринок США минулого року, відкривши свій виробничий завод у Техасі в січні 2024 року.
Рішення про вихід ухвалили у той час, як LG Electronics переорієнтувала свої зусилля на пріоритетне зростання свого бізнесу — системи з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC).
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Генеральний директор LG Electronics Чо Чжу Ван раніше визначив бізнес зарядних пристроїв для електромобілів ключовим драйвером у реалізації цілі компанії — досягти продажів на рівні 100 трильйонів вон (70,1 мільярда доларів США) до 2030 року.
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