LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів — Finance.ua

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LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів

Технології&Авто
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LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів
LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів
Південнокорейська компанія LG Electronics оголосила про вихід із бізнесу зарядних пристроїв для електромобілів через уповільнення глобального попиту.
Про це повідомляє Yonhap.
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Що буде з працівниками

Дочірню компанію компанії з виробництва зарядних пристроїв для електромобілів, HiEV Charger, буде ліквідовано, а всіх співробітників, залучених до цього бізнесу, переведуть в інші підрозділи LG Electronics.
LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів
У компанії також додали, що продовжать надавати послуги з обслуговування її діючим клієнтам без збоїв.
Зазначається, що LG Electronics вийшла на ринок зарядних пристроїв для електромобілів у 2022 році, придбавши компанію HiEV Charger (раніше відому як AppleMango).
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Відтоді компанія пропонувала рішення для зарядки в Південній Кореї, зокрема зарядні пристрої в роздрібних магазинах Emart.
Також компанія вийшла на ринок США минулого року, відкривши свій виробничий завод у Техасі в січні 2024 року.
Рішення про вихід ухвалили у той час, як LG Electronics переорієнтувала свої зусилля на пріоритетне зростання свого бізнесу — системи з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC).
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Генеральний директор LG Electronics Чо Чжу Ван раніше визначив бізнес зарядних пристроїв для електромобілів ключовим драйвером у реалізації цілі компанії — досягти продажів на рівні 100 трильйонів вон (70,1 мільярда доларів США) до 2030 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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