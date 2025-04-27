LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів — Finance.ua

LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів Сьогодні 23:21 — Технології&Авто

LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів

Південнокорейська компанія LG Electronics оголосила про вихід із бізнесу зарядних пристроїв для електромобілів через уповільнення глобального попиту.

Про це повідомляє Yonhap.

Читайте також Вчені створили батарею для електромобілів, яка значно швидше заряджається на морозі

Що буде з працівниками

Дочірню компанію компанії з виробництва зарядних пристроїв для електромобілів, HiEV Charger, буде ліквідовано, а всіх співробітників, залучених до цього бізнесу, переведуть в інші підрозділи LG Electronics.

У компанії також додали, що продовжать надавати послуги з обслуговування її діючим клієнтам без збоїв.

Зазначається, що LG Electronics вийшла на ринок зарядних пристроїв для електромобілів у 2022 році, придбавши компанію HiEV Charger (раніше відому як AppleMango).

Читайте також Mercedes-Benz розширює мережу зарядних станцій

Відтоді компанія пропонувала рішення для зарядки в Південній Кореї, зокрема зарядні пристрої в роздрібних магазинах Emart.

Також компанія вийшла на ринок США минулого року, відкривши свій виробничий завод у Техасі в січні 2024 року.

Рішення про вихід ухвалили у той час, як LG Electronics переорієнтувала свої зусилля на пріоритетне зростання свого бізнесу — системи з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC).

Читайте також Скільки коштує зарядити електромобіль у квітні

Генеральний директор LG Electronics Чо Чжу Ван раніше визначив бізнес зарядних пристроїв для електромобілів ключовим драйвером у реалізації цілі компанії — досягти продажів на рівні 100 трильйонів вон (70,1 мільярда доларів США) до 2030 року.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.