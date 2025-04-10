Mercedes-Benz розширює мережу зарядних станцій — Finance.ua

Mercedes-Benz розширює мережу зарядних станцій 10.04.2025, 01:10 — Технології&Авто

Mercedes-Benz розширює мережу зарядних станцій

Компанія Mercedes-Benz активно розширює свою мережу зарядних станцій в США, зокрема в Техасі, який є другим за величиною штатом за кількістю населення та площею землі.

Mercedes-Benz прагне подолати побоювання водіїв щодо дальності пробігу електрокарів через доступність та надійність зарядних станцій. На сьогодні в Техасі встановлено понад 150 зарядних точок, що збільшує інфраструктуру на 6%. До 2030 року компанія планує забезпечити Північну Америку 2500 зарядними точками:

понад 150 зарядних точок в Техасі;

мета на 2030 рік — 2500 точок у Північній Америці.

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Хейко Шмідт, віце-президент з мережевої стратегії та монетизації компанії, зазначив, що Техас обрано через високу кількість електромобілів, що потребують кращої інфраструктури. Техас є ідеальним місцем для початку, оскільки він є домом для першого партнера Mercedes-Benz, компанії Buc-ee's.

Техас вважається ключовим енергетичним центром США, що робить його провідним кандидатом на роль транспортного хаба майбутнього. Завдяки високим темпам зростання населення та робочих місць штат має значний потенціал для інновацій.

Mercedes-Benz High-Power Charging забезпечує швидку зарядку потужністю 400 кВт. З одним зарядним пристроєм можна зарядити автомобіль до 80% менш ніж за 20 хвилин. До того ж мережа є сумісною з CCS-1 і планує додавати кабелі NACS для зручності користувачів. Зарядні станції знаходяться поблизу зручностей для водіїв: ресторанів, туалетів та безпечних локацій.

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