ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом (инфографика)
Издание What Car назвало ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом и бюджетным ценником. Эксперты назвали преимущества этих моделей перед конкурентами.
Ранее мы писали, что рынок мотоциклов в Украине растет.
В первом квартале 2025 года украинцы купили 13,3 тысяч мотоциклов. При этом заметно, как ежемесячно росли объемы торгов по сравнению с годом к году: в I квартале текущего года куплено мотоциклов на 17% больше, чем за то же время 2024 года.
Среди общего количества 45,6% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 6054 шт.
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Кредиты в Украине
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