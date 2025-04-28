ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом (инфографика) Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом (инфографика)

Издание What Car назвало ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом и бюджетным ценником. Эксперты назвали преимущества этих моделей перед конкурентами.

Ранее мы писали , что рынок мотоциклов в Украине растет.

В первом квартале 2025 года украинцы купили 13,3 тысяч мотоциклов. При этом заметно, как ежемесячно росли объемы торгов по сравнению с годом к году: в I квартале текущего года куплено мотоциклов на 17% больше, чем за то же время 2024 года.

Среди общего количества 45,6% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 6054 шт.

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