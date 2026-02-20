На $210 млн больше: каким был экспорт ІТ-услуг в 2025 году Сегодня 13:00

После двух лет сокращения в 2025 году ІТ-отрасль продемонстрировала рост объемов экспорта. По итогам прошлого года экспортная выручка компьютерных услуг увеличилась на 3,3% и составила 6,66 миллиарда долларов.

Украинской экономике это принесло на 210 миллионов долларов больше по сравнению с результатами 2024 года. Такие данные приводит НБУ.

Декабрьский рекорд

В декабре 2025 года объем экспорта компьютерных услуг увеличился на 26,2% и составил 685 миллионов долларов. Это принесло украинской экономике на $142 миллиона больше по сравнению с ноябрем. Кроме этого, показатели прошлого декабря больше на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $69 миллионов.

В целом декабрь 2025 года показал самый высокий результат как за все месяцы прошлого года, так и за 2023-й. Кроме этого, он вошел в тройку самых успешных декабрь последних 5 лет и уступил только декабре 2021 года ($792 млн) и 2022 года ($751 млн).

Несмотря на вызовы войны, ІТ-сектор продолжает оставаться самым крупным экспортером услуг в Украине. Компьютерные услуги составляют 41,6% от общего объема экспортируемых услуг, удерживая первое место среди всех категорий. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 37,4%. Таким образом, ІТ-сфера продолжает оставаться ключевой отраслью, обеспечивающей валютные поступления в украинскую экономику.

Место в общей структуре

В то же время в общей структуре экспорта Украины ІТ-сектор занимает второе место.

В 2025 году доля компьютерных услуг по всему экспорту товаров и услуг составила 12,3%. Лидером остаются продовольственные товары и агропродукция с долей 41,5%. В то же время, по сравнению с результатами 2024 года, позиции агросектора несколько ослабли: тогда на него приходилось 44% экспорта. Третья по объему экспортной отрасль — металлургия — в прошлом году ее доля выросла до 8,7% в противовес показателю 7,9% в 2024 году.

Динамика экспорта ІТ-услуг в 2025 году

Несмотря на положительную динамику и превращение результатов 2024 года, прошлогодние показатели совокупной экспортной выручки компьютерных услуг все еще остаются ниже на 1,1% по сравнению с данными 2023 года.

Худшим в 2025 году стал первый квартал

Он принес украинской экономике $1,57 млрд. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $20 миллионов. Кроме этого, январь прошлого года показал себя хуже всего с начала полномасштабного вторжения: экспорт ІТ-услуг составил $489 миллионов, в то время как в 2024 и 2023 годах он составлял $508 и $528 миллионов соответственно.

Самым лучшим в прошлом году стал последний квартал

Совокупная экспортная выручка ІТ-услуг в период с октября по декабрь составила 1,79 миллиарда долларов. Это на $142 миллиона или на 8,6% больше, чем в третьем квартале. А еще этот показатель больше на $126 миллионов или 7,6% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, который тогда тоже был самым успешным.

В декабре был зафиксирован самый высокий месячный показатель ІТ-экспорта по результатам 2025 года — 685 миллионов долларов, в то время как октябрь замкнул тройку лидеров с показателем 566 миллионов долларов.

Ранее Finance.ua писал , что в 2025 году количество вакансий без требований к опыту выросло почти на 20% по сравнению с 2024 годом. Несмотря на увеличение предложений для начинающих, общее количество наймов не возросло пропорционально.

В 2025 году на Djinni наняли 920 кандидатов без опыта или с опытом до одного года. Это 11% всех наймов за год. Эта доля не сильно меняется в последние 5 лет.

В то же время, изменилось соотношение между техническими и нетехническими специалистами. Доля нетехнических наймов среди новичков выросла с 11% до 27%, тогда как доля разработчиков снизилась с 46% до 37% (хотя в 2024 году она составила 34%).

