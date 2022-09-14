МВФ разрабатывает новую программу для Украины — Finance.ua

МВФ разрабатывает новую программу для Украины Сегодня 16:01 — Казна и Политика

МВФ разрабатывает новую программу для Украины

МВФ разрабатывает новую долгосрочную кредитную программу для Украины.

Об этом сообщила глава фонда Кристалина Георгиева в интервью Центру глобального развития.

«Мы обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и путь к программе, которая принесла бы большую пользу Украине... Мы договорились, что миссия фонда будет сотрудничать с экономической группой Украины в течение следующих недель», — рассказала она.

При этом она не озвучила никаких параметров новой программы МВФ.

Георгиева напомнила о предоставлении Украине дополнительной помощи в 1,4 млрд долларов.

«[Зеленский] сказал, что ожидает продолжения сотрудничества фонда с Украиной в том, где мы лучшие — в макроэкономике, монетарной политике. Они в течение этих месяцев обращаются к нам с очень конкретными вопросами, продиктованными действительностью. Что делать с доходами в той среде, в которой они оказались? Как стабилизировать поступления, пока экономика возвращается к нормальным показателям? Подобные вопросы будут поступать и далее», — сказала Георгиева.

Справка Finance.ua:

ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что МВФ планирует оказывать экстренную финансовую помощь Украине и другим странам, которые столкнулись с резким ускорением роста цен на продукты питания, вызванные российско-украинской войной;

замглавы НБУ Сергей Николайчук заявлял, что в начале августа Украина обратилась в Международный валютный фонд с официальным запросом по поводу начала новой программы кредитования. Ее основными целями должны стать покрытие разрыва платежного баланса, обеспечение макроэкономической стабильности в стране и продолжение структурных реформ, в том числе нацеленных на обретение Украиной статуса члена ЕС.



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