МВФ разрабатывает новую программу для Украины — Finance.ua

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МВФ разрабатывает новую программу для Украины

Казна и Политика
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МВФ разрабатывает новую программу для Украины
МВФ разрабатывает новую программу для Украины
МВФ разрабатывает новую долгосрочную кредитную программу для Украины.
Об этом сообщила глава фонда Кристалина Георгиева в интервью Центру глобального развития.
«Мы обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и путь к программе, которая принесла бы большую пользу Украине... Мы договорились, что миссия фонда будет сотрудничать с экономической группой Украины в течение следующих недель», — рассказала она.
При этом она не озвучила никаких параметров новой программы МВФ.
Георгиева напомнила о предоставлении Украине дополнительной помощи в 1,4 млрд долларов.
«[Зеленский] сказал, что ожидает продолжения сотрудничества фонда с Украиной в том, где мы лучшие — в макроэкономике, монетарной политике. Они в течение этих месяцев обращаются к нам с очень конкретными вопросами, продиктованными действительностью. Что делать с доходами в той среде, в которой они оказались? Как стабилизировать поступления, пока экономика возвращается к нормальным показателям? Подобные вопросы будут поступать и далее», — сказала Георгиева.

Справка Finance.ua:

  • ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что МВФ планирует оказывать экстренную финансовую помощь Украине и другим странам, которые столкнулись с резким ускорением роста цен на продукты питания, вызванные российско-украинской войной;
  • замглавы НБУ Сергей Николайчук заявлял, что в начале августа Украина обратилась в Международный валютный фонд с официальным запросом по поводу начала новой программы кредитования. Ее основными целями должны стать покрытие разрыва платежного баланса, обеспечение макроэкономической стабильности в стране и продолжение структурных реформ, в том числе нацеленных на обретение Украиной статуса члена ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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