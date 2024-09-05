МВФ подтвердил, что миссия Фонда посетит россию — Finance.ua
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МВФ подтвердил, что миссия Фонда посетит россию

Мир
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МВФ подтвердил, что миссия Фонда посетит россию
МВФ подтвердил, что миссия Фонда посетит россию
Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что миссия Фонда посетит россию для обсуждения «экономического развития и политики страны».
Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в рф Аннетт Киобе от 4 сентября. Комментируя это событие, представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован подчеркнул, что МВФ — единственная международная организация, системно проводящая анализ всех стран.
О первой миссии МВФ в россию с начала полномасштабного вторжения стало известно 4 сентября. В Украине такое решение Фонда подвергли резкой критике.
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Миссия МВФ начнет работу в онлайн-формате 16 сентября и продолжит визит делегации в Москву для встреч с российскими официальными лицами, где будут «обсуждать экономическое развитие и политику страны», говорится в заявлении Киобе на сайте МВФ.
Реагируя на критику, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован подчеркнул, что миссии МВФ в рф не было 2,5 года и для этого было многое сделано, при этом не вдаваясь в подробности. «Является ли миссия предательством именно сейчас — возможно, да, но скорее всего — нет», — написал он на своей странице в Facebook.
Далее он объяснил формат миссии МВФ в россии. Рашкован подчеркнул, что МВФ не предоставляет кредитование россии с 1998 года и не оказывает техническую помощь с 2022 года.
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«Сейчас это будет миссия по надзору (surveillance mission), в рамках которой МВФ будет анализировать экономику россии, а российские власти должны будут предоставить всю необходимую экономическую и статистическую отчетность по своей экономике», — отметил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ.
Он подчеркнул, что единственная международная организация, которая системно проводит анализ всех стран, — это МВФ. «В последний раз МВФ проводил такую ​​миссию в россии еще в 2019 году, до пандемии и до полномасштабного российского вторжения в Украину», — отметил он.
По словам Рашкована, теоретически россия может отказаться принимать миссию МВФ, но страны-члены обязаны сотрудничать с Фондом в проведении регулярного надзора (surveillance) за их экономикой. Если страна-член МВФ отказывается принять AIV mission или не сотрудничает с МВФ во время миссии, это может иметь серьезные последствия, в частности страна может потерять право голоса в МВФ, пояснил он.
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Напомним, 4 сентября Reuters сообщил, что МВФ впервые с начала полномасштабной войны в Украине отправит миссию в россию. Агентство отметило, что МВФ стал первой крупной международной финансовой организацией, которая отправит свою официальную миссию в россию после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.
По материалам:
Forbes.ua
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