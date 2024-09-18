МВФ отложил миссию в россию на неопределенный срок — Finance.ua

МВФ отложил миссию в россию на неопределенный срок Сегодня 11:15 — Мир

МВФ отложил миссию в россию на неопределенный срок

Международный валютный фонд отложил запланированную консультационную миссию с россией на неопределенный срок из-за технических проблем. Ранее против возобновления сотрудничества фонда с москвой резко выступили Украина и ряд европейских стран.

Об этом заявил исполнительный директор от рф в МВФ Алексей Можин, сообщает ТАСС.

«Руководство фонда известило российскую сторону и Совет директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок. В качестве причины откладывания миссии упоминалась техническая неготовность миссии к проведению консультаций», — сказал он.

Читайте также Пышный и Марченко осудили намерения МВФ посетить россию с миссией

Ранее МВФ заявлял, что его сотрудники начнут виртуальные обсуждения с российскими властями 16 сентября, а затем отправятся в страну для личных обсуждений. Этот визит запланирован на 1 октября.

Украина и ее западные союзники возражали против миссии в россию на том основании, что она продемонстрировала бы нормализацию отношений с россией, несмотря на вторжение и оккупацию значительной украинской территории.

Это означало бы, что МВФ стал бы первой крупной международной финансовой организацией, которая направила бы свою официальную миссию в россию после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Читайте также Война будет продолжаться: МВФ оценил финансовую потребность Украины в 2025 году

Можин заявил, что российская сторона знает, что многие европейские страны «прилюдно высказывались о неприемлемости возобновления сотрудничества между МВФ и россией, о недопустимости проведения таких консультаций».

По словам Можина, подготовка к проведению консультаций, о которых идет речь, началась более года назад, инициатива исходила от сотрудников фонда. «российская сторона никогда не просила о проведении консультаций, но всегда выражала готовность принять миссию фонда по выполнению обязательств в рамках Устава МВФ. Такую готовность российская сторона вновь подтверждает», — сказал он.

Последняя ежегодная миссия МВФ посетила россию в ноябре 2019 года до начала пандемии COVID. Миссий МВФ в россию не было с начала войны россии против Украины.

Читайте также Сколько средств получила Украина от МВФ с начала полномасштабного вторжения

Ранее группа из девяти стран Балтии и Северной Европы также отправила письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, выразив обеспокоенность по поводу процесса, который, по их словам, рискует привести к нормализации отношений с москвой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.