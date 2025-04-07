МВФ критикует систему институтов совместного инвестирования в Украине — Finance.ua

МВФ критикует систему институтов совместного инвестирования в Украине Сегодня 15:30 — Казна и Политика

МВФ критикует систему институтов совместного инвестирования в Украине

Система институтов совместного инвестирования (ИСИ) в Украине имеет существенные недостатки, что ведет к негативным фискальным последствиям из-за соответствующих налоговых расходов, которые можно решить путем усиления регулирования и мониторинга, считают эксперты Международного валютного фонда.

«Например, 96% фондов совместного инвестирования не являются коллективными инвестициями. Более половины фондов принадлежат одному лицу, а более 90% фондов имеют 5 или менее собственников», — говорится в материалах МВФ к обновленной по результатам 7-го пересмотра программе расширенного финансирования EFF из Украины, опубликованных на сайте Фонда.

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По мнению экспертов МВФ, закрытые недиверсифицированные фонды уязвимы к злоупотреблениям, поскольку они не контролируются никакими органами власти; они не обязаны получать лицензию и имеют минимальные требования к отчетности; они могут быть зарегистрированы как юридические лица чтобы избежать требований, связанных со структурой активов.

«Не существует правил, направленных на борьбу со злоупотреблениями (например, нет надзора за ценообразованием процентов или трансфертным ценообразованием); и они могут привлекать инвестиции без какого-либо раскрытия информации», — утверждают представители Фонда.

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Они добавляют, что ИСИ также могут являться способом достижения льготного налогового режима, поскольку они не платят налоги, если только ИСИ не ликвидируется, что случается редко.

«Отсрочка уплаты налогов также уменьшает эффективный уплачиваемый налог через наращивание доходов и стоимость денег во времени; распространенным подходом является направление корпоративных прибылей в ИСИ, чтобы избежать уплаты налогов», — отмечается в материалах.

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Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Руслан Магомедов в недавнем интервью агентству «Интерфакс-Украина» сказал, что ИСИ вполне законно использовались и используются крупным бизнесом для оптимизации налога на прибыль, но, по его словам, во избежание налоговых злоупотреблений Комиссия планирует изменить их.

В обновленном меморандуме по экономической и финансовой политике к программе EFF украинская сторона обязалась подготовить в консультациях с международными финансовыми организациями дорожную карту для устранения пробелов в системе ИСИ, существующих по сравнению с передовой международной практикой. «Это предполагает, в том числе, усиление регулирования и мониторинга, при этом полностью учитывая фискальные последствия соответствующих налоговых расходов», — говорится в меморандуме.

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