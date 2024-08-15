МВФ давно ждет реформу в кадровой политике Украины — экс-советник Президента Сегодня 16:44

МВФ давно ждет реформу в кадровой политике Украины — экс-советник Президента

Украине критически важно сохранить сотрудничество с Международным валютным фондом, поэтому власти будут выполнять требования, зафиксированные в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ. В том числе будут воплощены и те, введение которых иностранные кредиторы требуют из года в год, в частности, по проведению прозрачного конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Такое мнение высказал экономист, экс-советник Президента Украины Олег Устенко.

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«Я думаю, что иного выбора нет. Это действительно есть в повестке дня нашего сотрудничества с МВФ, но все понимают, что это есть и в повестке дня самой Украины. И гражданское общество об этом постоянно говорит, экспертное сообщество постоянно говорит об этом. Да и сами члены правительства это тоже понимают, депутаты тоже понимают и поддерживают. Как быстро это можно будет двигать — это другой вопрос, но я думаю, там будет достаточно быстрое движение», — отметил Устенко, отвечая на вопрос о том, выполнит ли Украина требование МВФ по разработке процедуры и проведению открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Он добавил, что выполнение условий, касающихся кадровой политики, в частности по конкурсным отборам и созданию наблюдательных советов при государственных компаниях, иностранные партнеры требуют от Украины уже давно.

Кроме того, по словам экс-советника Президента, требования, предъявляемые МВФ Украине, преимущественно совпадают с требованиями Европейского Союза, а также США.

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«Все то, что касается структурных маяков, оно более или менее одинаково. Верховенство права — первая большая группа. Вторая большая группа — все, что касается проведения судебной реформы, третья группа — все, что касается дальнейшего развития антикоррупционной архитектуры, то есть все то, что может стимулировать развитие и приток инвестиций в страну, даже если и не сейчас, то в послевоенный период времени. И такая ориентация, она идет везде, краеугольным камнем, через все эти сотрудничества — с МВФ, с ЕС, с США, поэтому я считаю, что все пройдет более-менее понятно, и Украина получит эти новые средства», — рассказал Устенко.

Экономист убежден, что в Украине все понимают, насколько сейчас критично продолжать сотрудничество с международными финансовыми институтами.

«У нас сейчас нет возможности выходить на внешние рынки заимствования капитала, просто нет. Поэтому для нас важно сохранять финансирование от наших союзников и партнеров. А финансирование от союзников и партнеров зависит в том числе и от того, есть ли у нас программа с МВФ, или нет. Поэтому с этой точки зрения сотрудничество более чем важно, даже несмотря на то, что, скажем, в этом году мы должны получить приблизительно 5,6 млрд долл. от МВФ, а помощь от наших других союзников и партнеров — и от США, и от ЕС — составляет около… даже если взять только США — это около 30 млрд долл. Вроде бы это несравнимые цифры, но средства, приходящие от союзников и партнеров, зависят от того, есть ли программа с МВФ, или нет», — отметил Устенко.

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Он пояснил, что сотрудничество государства с Международным валютным фондом — своеобразный сигнал другим иностранным кредиторам и инвесторам к сотрудничеству.

«Я бы сказал так, сотрудничество с МВФ является одним из ключевых сотрудничеств с международными финансовыми институтами для любой страны и Украины в частности, особенно в такое время, которое мы сейчас переживаем. Когда у нас есть гигантский дефицит государственного бюджета и когда расходы из нашего государственного бюджета в результате войны перекрываются с помощью наших союзников и партнеров — просто необходимо иметь такого гаранта для того, чтобы показывать всем, что макроэкономическая ситуация подконтрольна не только здесь нашему правительству, а она подконтрольна и нашим международным партнерам, таким как МВФ», — отметил Устенко.

УНН По материалам:

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