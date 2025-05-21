МВФ дал Трампу рекомендации по экономике после снижения рейтинга США — Finance.ua
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МВФ дал Трампу рекомендации по экономике после снижения рейтинга США

Мир
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МВФ дал Трампу рекомендации по экономике после снижения рейтинга США
МВФ дал Трампу рекомендации по экономике после снижения рейтинга США
МВФ призывает США сократить бюджетный дефицит и решить проблему «постоянно растущего» долгового бремени.
Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в интервью Financial Times.
«Бюджетный дефицит США слишком велик, и его необходимо сократить», — сказала она.
Она также предупредила, что крупнейшая экономика мира по-прежнему подвержена «очень высокой» неопределенности в торговой политике, несмотря на «положительные события», например снижение администрацией Трампа пошлин на китайские товары.
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Комментарии Гопинат прозвучали после того, как Moody’s лишило США последнего оставшегося безупречного кредитного рейтинга AAA из-за опасений по поводу растущего долга страны. Предложение Трампа продлить налоговые льготы 2017 года на этот год усилило эти опасения и вызвало беспокойство среди инвесторов.
Администрация США утверждает, что сокращения — в сочетании с дерегулированием — окупят себя более высоким ростом, но ни Moody’s, ни финансовые рынки не уверены в этом. Рейтинговое агентство заявило на прошлой неделе, что законопроект, который Трамп называет «большим, красивым законопроектом», увеличит дефицит США с 6,4% в прошлом году до чуть менее 9% до 2035 года.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что снижение рейтинга Moody’s было «индикатором с опозданием», возложив вину за фискальную ситуацию на администрацию Джо Байдена. Он добавил, что администрация «намерена сократить расходы и поднять экономику». Ранее он заявлял, что сократит дефицит до 3% к концу срока Трампа.
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Однако Гопинат отметила, что отношение долга США к ВВП «постоянно растет», добавив: «В США должна быть фискальная политика, направленная на снижение отношения долга к ВВП с течением времени». По данным Бюджетного управления Конгресса, государственный долг федерального правительства составил 98% ВВП в 2024 финансовом году по сравнению с 73% десятилетием ранее.
Хотя МВФ заявил в прошлом месяце, что ожидает снижения дефицита бюджета США в этом году, пока растут доходы от тарифов, эти прогнозы не учитывают проходящий через Конгресс налоговый законопроект Трампа. Гопинат добавила, что Бессент был прав, сделав «четкий призыв» к снижению дефицита бюджета.
Трамп оказывает давление на республиканцев в Палате представителей, где у него незначительное большинство, чтобы они поддержали законопроект, утверждая, что в противном случае налоговые обязательства избирателей возрастут.
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Опасения по поводу дефицита и снижения рейтинга Moody’s привели к снижению доллара и снижению цен и повышению доходности на рынке казначейских облигаций. Доходность 30-летних казначейских облигаций в понедельник выросла до 5,04%, самого высокого уровня с 2023 года.
Больший дефицит означает, что правительству придется продавать больше облигаций, в то время как иностранные и внутренние инвесторы начали сомневаться в стабильности рынка США.
«Приостановление тарифов с Китаем — это положительное событие», — сказала Гопинат, также приветствовавшая соглашение между США и Великобританией. Но она подчеркнула, что эффективная тарифная ставка США сейчас намного выше, чем в прошлом году, и что высокие пошлины на Китай были лишь прекращены.
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По ее словам, показатели ВВП за первый квартал приблизительно соответствовали ожиданиям МВФ, добавив, что данные по-прежнему трудно интерпретировать, поскольку предприятия спешат закупать товары перед введением Трампом пошлин.
«Пройдет некоторое время, прежде чем все эти изменения проявятся в данных, — сказала она. — Абсолютно положительно иметь более низкие средние тарифные ставки, чем те, которые мы предполагали в [апреле]… но существует очень высокий уровень неопределенности, и нам нужно посмотреть, какими будут новые ставки».
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По материалам:
РБК-Україна
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