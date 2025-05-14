США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств более чем на $600 млрд — Finance.ua
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США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств более чем на $600 млрд

Мир
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Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман 13 мая 2025 года в Эр-Рияде
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман 13 мая 2025 года в Эр-Рияде
Саудовская Аравия инвестирует $600 млрд в США в рамках стратегического партнерства, охватывающего энергетику, оборону, инфраструктуру, медицину, высокие технологии и добычу минеральных ресурсов.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в ходе визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд.
В Белом доме отмечают, что соглашения направлены на укрепление энергетической безопасности, оборонной промышленности, технологического лидерства и доступа к глобальной инфраструктуре и критических минералов, хотя детали этих соглашений полностью не раскрыты.
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Эта сумма в $600 млрд соответствует предыдущим обещаниям кронпринца Мохаммеда ибн Салмана по расширению торговли и инвестиций с США в течение следующих четырех лет. В то же время, Трамп выразил желание увеличить эту цифру до $1 трлн.
Соглашения предусматривают продажу американской оборонной техники на $142 млрд, что обеспечит Саудовскую Аравию современным военным оборудованием от ряда американских компаний, в частности авиации, морской безопасности и коммуникационных систем.
Компания Boeing Co. будут поставлять самолеты 737−8 на $4,8 млрд для AviLease, а технологические гиганты, такие как Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber и саудовская DataVolt, планируют инвестировать $80 млрд в передовые технологии.
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DataVolt выделит $20 млрд на центры обработки данных для искусственного интеллекта и энергетическую инфраструктуру в США.
Искусственный интеллект — ключевая тема поездки Трампа, ведь Саудовская Аравия и ОАЭ стремятся стать центрами этой технологии, пишет Bloomberg. Их планы зависят от доступа к передовым американским чипам, который ограничен правилами администрации Байдена для противодействия Китаю в ИИ-гонке.
Отмечается, что администрация Трампа планирует ослабить эти ограничения, а ОАЭ обязались инвестировать $1,4 трлн в США в течение 10 лет после встречи Трампа с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном в марте. В четверг Трамп посетит Абу-Даби.
По материалам:
Forbes.ua
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