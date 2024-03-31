Мужчины — беженцы из Украины могут лишиться выплат в Германии Сегодня 12:02 — Мир

Мужчины — беженцы из Украины могут лишиться выплат в Германии

В Бундестаге начали говорить о лишении выплат мужчин из Украины, находящихся в стране в статусе беженцев. Считается, что финансовая помощь правительства Германии — дополнительный стимул избегать выполнения обязанностей по защите своей страны.

Об этом пишет Berliner Zeitung.

С соответствующей инициативой выступил депутат немецкого парламента от оппозиционной партии Христианский демократический союз Флориан Хан.

По состоянию на январь в МВД Германии фиксировали пребывание 209 842 мужчин из Украины.

Как сообщает Флориан Хан, финансовая помощь правительства Германии — дополнительный стимул избегать выполнения обязанностей по защите своей страны от российского агрессора.

«Сигнальный эффект для украинцев будет плохим, когда мы говорим о воинственности, с одной стороны, но, с другой стороны, косвенно вредит воле защиты», — сказал Хан.

Читайте также Украинские беженцы могут получить недорогую квартиру в Эстонии

Однако не все депутаты из Бундестага соглашаются с мнением Хана. Большое количество чиновников заявляют, что они против лишения выплат мужчин призывного возраста из Украины.

В частности, депутат Бундестага от Свободной демократической партии Александер Мюллер заявил, что все беженцы, имеющие право на проживание в Германии, должны получать одинаковые льготы, независимо от их происхождения или пола.

Напомним, только пятая часть украинских беженцев рассматривает перспективу возвращения в Украину из Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра международных институциональных сравнений и миграционных исследований Института Ifo в Мюнхене.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.