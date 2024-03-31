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Мужчины — беженцы из Украины могут лишиться выплат в Германии

Мир
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Мужчины — беженцы из Украины могут лишиться выплат в Германии
Мужчины — беженцы из Украины могут лишиться выплат в Германии
В Бундестаге начали говорить о лишении выплат мужчин из Украины, находящихся в стране в статусе беженцев. Считается, что финансовая помощь правительства Германии — дополнительный стимул избегать выполнения обязанностей по защите своей страны.
Об этом пишет Berliner Zeitung.
С соответствующей инициативой выступил депутат немецкого парламента от оппозиционной партии Христианский демократический союз Флориан Хан.
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По состоянию на январь в МВД Германии фиксировали пребывание 209 842 мужчин из Украины.
Как сообщает Флориан Хан, финансовая помощь правительства Германии — дополнительный стимул избегать выполнения обязанностей по защите своей страны от российского агрессора.
«Сигнальный эффект для украинцев будет плохим, когда мы говорим о воинственности, с одной стороны, но, с другой стороны, косвенно вредит воле защиты», — сказал Хан.
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Однако не все депутаты из Бундестага соглашаются с мнением Хана. Большое количество чиновников заявляют, что они против лишения выплат мужчин призывного возраста из Украины.
В частности, депутат Бундестага от Свободной демократической партии Александер Мюллер заявил, что все беженцы, имеющие право на проживание в Германии, должны получать одинаковые льготы, независимо от их происхождения или пола.
Напомним, только пятая часть украинских беженцев рассматривает перспективу возвращения в Украину из Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра международных институциональных сравнений и миграционных исследований Института Ifo в Мюнхене.
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