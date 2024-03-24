Все меньше беженцев из Украины планируют возвращаться из-за границы на Родину — опрос Сегодня 10:23 — Мир

Все меньше беженцев из Украины планируют возвращаться из-за границы на Родину — опрос, rda-hm.gov.ua

Доля украинских беженцев, планирующих остаться за границей, постепенно увеличивается. Полтора года назад 50% мигрантов заявляли о намерении вернуться в Украину, сейчас этот показатель составляет 26%.

Такие данные опроса привел исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский на пресс-конференции в Укринформе.

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«Мы провели уже три волны исследования о состоянии и настроениях украинских беженцев и влиянии их невозвращения на экономику Украины. В частности, мы видим существенные негативные изменения в показателе доли украинцев, которые планируют вернуться. Так, если в ноябре 2022 года 50% опрошенных точно планировали возвращаться, в мае 2023 года таких было уже 41%, то, по данным опроса, в январе 2024 года таких людей только 26%», — сказал Вышлинский.

По его словам, в абсолютном измерении эти цифры «довольно ориентировочные», но «в динамике с ними стоит считаться».

Эксперт отмечает, что все большее количество украинцев заявляют о том, что жизнь за границей нравится им больше, чем до вынужденного переезда. В частности, это касается детей.

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В ходе опроса обнаружили, что существенно увеличилось количество наших соотечественников за рубежом, чей доход возобновился до уровня, который обеспечивал их ежедневный уровень потребления до выезда из Украины.

По мнению эксперта, эта новость плохая для государства в контексте возвращения мигрантов.

Как мотивировать беженцев возвращаться в Украину

Вышлинский назвал какие факторы могут повлиять на желание беженцев вернуться на родину. Среди них:

полное окончание войны или прекращение боевых действий и воздушных ударов;

более высокий уровень жизни в Украине;

возможность найти хорошо оплачиваемую работу.

Однако исследователи убеждены, что даже конец войны не будет способствовать возвращению тех, кто сможет адаптироваться в демократических странах.

«Мы оцениваем количество оставшихся за рубежом беженцев в трех сценариях: оптимистическом, среднем и пессимистическом. По нашим расчетам, из тех 3,6 млн украинцев, которые находятся сегодня в демократических странах, после окончания войны там и останутся 1,4 млн украинцев в оптимистическом сценарии, 2 млн — в среднем и 2,3 млн — в пессимистическом сценарии», — сказал Вышлинский.

По его мнению, одного решения на уровне государства по решению этой проблемы не существует. Одним из вариантов могло бы стать введение режима «свободного движения» между странами пребывания наших соотечественников и Украиной.

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«Введение модели максимального упрощения движения между Украиной и страной пребывания, по нашему мнению, является одним из самых реалистичных решений. Но, чтобы создать возможности для круговой миграции, чтобы украинцы не боялись ездить домой и обратно в Европу, нужны правовые решения. И усилия Украины следовало бы направить именно на это», — убежден эксперт.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии за границу выехало около 6,5 млн беженцев. Еще почти 3,7 миллиона стали перемещенными лицами внутри страны.

Укрінформ По материалам:

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