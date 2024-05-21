Мужчин пропускают за границу только с бумажными военными документами — ГПСУ Сегодня 21:03 — Личные финансы

Мужчин пропускают за границу только с бумажными военными документами — ГПСУ

Пограничники пропускают за границу мужчин только с бумажным военно-учетным документом, никакие электронные варианты не принимаются.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы — пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в эфире телемарафона «Единые новости».

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«По нормам законодательства определять, есть ли основание об отсрочке у человека, а также должным образом его оформлять могут исключительно представители ТЦК. И пограничники не будут принимать какие-то электронные варианты, в частности, «Резерв+». Для нас необходим бумажный военно-учетный документ. Следует также понимать, что человеку следует поинтересоваться, есть ли информация о нем в системе «Оберіг», — подчеркнул спикер.

Он напомнил, что с 18 числа пограничники проверяют наличие военно-учетного документа у мужчин — граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Отдельными пунктами установлено, что эта категория граждан должна иметь при себе вместе с паспортом военно-учетный документ и предъявить его пограничникам.

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Это касается и забронированных на военное время, а также определенных непригодными к военной службе по состоянию здоровья. А также лиц, у которых трое детей младше 18 лет, мужчин, у которых жена проходит военную службу.

Демченко также напомнил, что пограничники не проверяют на данный момент военно-учетный документ у лиц с инвалидностью, сопровождающих людей с инвалидностью. А также у лиц, перевозящих гуманитарные грузы, водителей, осуществляющих международные перевозки товаров и пассажиров. Это касается и представителей железной дороги, морской и авиационной отрасли.

Демченко отметил, что пока что других изменений в правила пересечения границы нет. Еще не внесены изменения в постановление правительства, которое регламентирует порядок пересечения госграницы гражданами Украины.

«Однако стоит понимать, что в ближайшее время это может быть сделано, и для определенных категорий граждан могут быть изменены условия пересечения границы. Когда это произойдет, мы проинформируем», — сказал он.

Укрінформ По материалам:

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