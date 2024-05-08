Как мужчинам обновить данные за границей: что будет, если этого не сделать — Finance.ua

Как мужчинам обновить данные за границей: что будет, если этого не сделать Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как мужчинам обновить данные за границей: что будет, если этого не сделать

16 апреля 2024 г. Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Нормы, прописанные в законе, вступят в силу 18 мая.

Новые правила обязывают всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои данные в течение 60 дней. Это касается граждан Украины, которые находятся в Украине, а также тех, кто проживает сейчас за рубежом.

Об этом напоминает visitukraine.today

Сроки

Согласно действующим нормам, находящиеся за рубежом мужчины должны обновить свои данные в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона. А это значит, что крайний срок — 15 июля 2024 года.

Заметим, что в случае изменения военно-учетных данных в будущем соответствующие данные нужно будет обновить в течение 7 дней. Этот термин определяется правилами военного учета.

Какие данные нужно обновлять

личные данные: ФИО, дату рождения, место жительства за границей, контактный номер телефона, адрес электронной почты;

информацию о состоянии здоровья;

информацию об образовании (место учебы, если лицо учится) и место работы;

информацию о семейном положении;

информацию о военно-учетной специальности.

Как обновить данные за границей

Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно. Кроме того, обновление персональной информации не предполагает вручения повесток и мобилизации.

Пока не существует механизмов, позволяющих мобилизовать человека за границей.

Чтобы обновить военно-учетные данные за границей, существует два пути:

1. Обратиться в дипломатическое учреждение Украины (посольство или консульство Украины в стране пребывания).

2. Подать соответствующую информацию через Электронный кабинет военнообязанного.

Документы. Для обновления данных гражданин должен иметь при себе паспорт гражданина Украины, военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение военнообязанного), а также документы, подтверждающие место жительства за границей.

Что будет, если не обновить данные

Согласно установленным правилам, мужчины, которые не обновят свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 г., прежде всего не смогут получать консульские услуги в учреждениях.

Кроме того, к таким лицам могут применяться ограничения на выезд из страны и налагаться штрафы от 3000 до 5000 гривен.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада поддержала продление военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней — до 11 августа 2024 года. Законопроекты об утверждении соответствующих указов президента № 11 234 и № 11 235 поддержали 339 и 336 нардепов соответственно.

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