Можно ли забронировать работника на дистанционной работе — разъяснение
Работника, работающего дистанционно, можно забронировать, если он находится в трудовых отношениях с работодателем и отвечает требованиям законодательства по воинскому учету.
Об этом пишет издание 7eminar.
Эксперты отмечают, что работодатель может заключить с работником трудовой договор о дистанционной работе и забронировать его на общих основаниях.
Какие условия необходимо выполнить
В соответствии с пунктом 29 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года, перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в течение 72 часов после формирования списка военнослужащих.
Для этого военнообязанный должен:
- состоять на воинском учете;
- состоять в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием или критически важным учреждением;
- уточнить персональные данные в соответствии с требованиями законодательства;
- не находиться в розыске.
Таким образом, дистанционный формат работы сам по себе не препятствует бронированию. Если работник официально трудоустроен и выполняет установленные законодательством требования по воинскому учету, работодатель может оформить ему бронирование.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что во время военного положения граждане могут быть временно освобождены от призыва на военную службу двумя способами — получить отсрочку или бронирование. Несмотря на похожий результат, эти механизмы имеют разную юридическую природу, порядок оформления и продолжительность действия.
Отсрочка — это право военнообязанного получить временное освобождение от призыва, предоставляемое по личным обстоятельствам или статусу.
Бронирование — это подвид отсрочки, применяемый к работникам предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для функционирования государства, экономики или обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований.
Также мы писали, что за год количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%, количество откликов — на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и составляет 35 тыс. грн. Больше всего вакансий с бронированием работодатели предлагают в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время, самые высокие медианные заработные платы — преимущественно в западных областях. Лидирует Закарпатская область с медианной зарплатой в 50 тыс. грн в месяц.
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