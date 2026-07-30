Можно ли забронировать работника на дистанционной работе — разъяснение Сегодня 08:03

Бронирование — это подвид отсрочки, применяемый к работникам предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных.

Работника, работающего дистанционно, можно забронировать, если он находится в трудовых отношениях с работодателем и отвечает требованиям законодательства по воинскому учету.

Об этом пишет издание 7eminar.

Эксперты отмечают, что работодатель может заключить с работником трудовой договор о дистанционной работе и забронировать его на общих основаниях.

Какие условия необходимо выполнить

В соответствии с пунктом 29 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года, перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в течение 72 часов после формирования списка военнослужащих.

Для этого военнообязанный должен:

состоять на воинском учете;

состоять в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием или критически важным учреждением;

уточнить персональные данные в соответствии с требованиями законодательства;

не находиться в розыске.

Таким образом, дистанционный формат работы сам по себе не препятствует бронированию. Если работник официально трудоустроен и выполняет установленные законодательством требования по воинскому учету, работодатель может оформить ему бронирование.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что во время военного положения граждане могут быть временно освобождены от призыва на военную службу двумя способами — получить отсрочку или бронирование. Несмотря на похожий результат, эти механизмы имеют разную юридическую природу, порядок оформления и продолжительность действия.

Отсрочка — это право военнообязанного получить временное освобождение от призыва, предоставляемое по личным обстоятельствам или статусу.

Бронирование — это подвид отсрочки, применяемый к работникам предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для функционирования государства, экономики или обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований.

Также мы писали , что за год количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%, количество откликов — на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и составляет 35 тыс. грн. Больше всего вакансий с бронированием работодатели предлагают в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время, самые высокие медианные заработные платы — преимущественно в западных областях. Лидирует Закарпатская область с медианной зарплатой в 50 тыс. грн в месяц.

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