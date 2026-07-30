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Visa планирует сократить 7% штата

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По состоянию на конец прошлого финансового года штат Visa составлял около 34 100 сотрудников.
По состоянию на конец прошлого финансового года штат Visa составлял около 34 100 сотрудников.
Компания Visa сократит около 7% своего штата, или примерно 2600 работников. Увольнения затронут по большей части технологическое и продуктовое подразделения. В компании объясняют это необходимостью повысить эффективность работы в условиях ужесточения конкуренции на рынке платежных услуг.

Почему Visa сокращает штат

«Я глубоко убежден, что мы поступаем верно ради будущего Visa, наших клиентов и партнеров. Мы продолжаем повышать эффективность внутри компании, чтобы высвободить ресурсы и реинвестировать их в наиболее перспективные направления», — отметил генеральный директор Райан Макинерни в служебной записке для работников, которую получило издание Bloomberg.
К концу прошлого финансового года штат Visa составил около 34 100 сотрудников, что более чем втрое превышает уровень десятилетней давности.

Какие направления будет развивать компания

«Чтобы воспользоваться новыми возможностями и обеспечить Visa лидерские позиции в этой трансформации, мы должны и далее менять подходы к работе, — написал Макиннерни. — Искусственный интеллект помогает ускорить эту эволюцию и формирует новые стандарты работы в Visa».
Хотя ИИ используют для сокращения рутинной работы и ускорения разработки продуктов, он не был единственной причиной такого решения Visa, сообщает источник, которому известны мотивы компании.
По словам собеседника, Visa планирует реинвестировать в сферу потребительских платежей, решения для коммерческого сектора и денежных переводов, а также в дополнительные сервисы, охватывающие предложения в сфере стейблкоинов, трансграничных и B2B-расчетов.
«Благодаря решениям, которые мы принимали в последние несколько лет, мы входим в новую эру коммерции, имея бизнес с отличным темпом развития, — отметил Макинерни в записке. — Мы видим это по нашим стабильно высоким финансовым результатам, удовлетворенности клиентов, вовлеченности работников и прорывным инновациям, ведь сейчас мы создаем и выпускаем продукты лучше и быстрее, чем когда-либо прежде».
По материалам:
dev.ua
VisaРабота
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