Visa планирует сократить 7% штата Сегодня 06:03

По состоянию на конец прошлого финансового года штат Visa составлял около 34 100 сотрудников.

Компания Visa сократит около 7% своего штата, или примерно 2600 работников. Увольнения затронут по большей части технологическое и продуктовое подразделения. В компании объясняют это необходимостью повысить эффективность работы в условиях ужесточения конкуренции на рынке платежных услуг.

Почему Visa сокращает штат

«Я глубоко убежден, что мы поступаем верно ради будущего Visa, наших клиентов и партнеров. Мы продолжаем повышать эффективность внутри компании, чтобы высвободить ресурсы и реинвестировать их в наиболее перспективные направления», — отметил генеральный директор Райан Макинерни в служебной записке для работников, которую получило издание Bloomberg.

К концу прошлого финансового года штат Visa составил около 34 100 сотрудников, что более чем втрое превышает уровень десятилетней давности.

Какие направления будет развивать компания

«Чтобы воспользоваться новыми возможностями и обеспечить Visa лидерские позиции в этой трансформации, мы должны и далее менять подходы к работе, — написал Макиннерни. — Искусственный интеллект помогает ускорить эту эволюцию и формирует новые стандарты работы в Visa».

Хотя ИИ используют для сокращения рутинной работы и ускорения разработки продуктов, он не был единственной причиной такого решения Visa, сообщает источник, которому известны мотивы компании.

По словам собеседника, Visa планирует реинвестировать в сферу потребительских платежей, решения для коммерческого сектора и денежных переводов, а также в дополнительные сервисы, охватывающие предложения в сфере стейблкоинов, трансграничных и B2B-расчетов.

«Благодаря решениям, которые мы принимали в последние несколько лет, мы входим в новую эру коммерции, имея бизнес с отличным темпом развития, — отметил Макинерни в записке. — Мы видим это по нашим стабильно высоким финансовым результатам, удовлетворенности клиентов, вовлеченности работников и прорывным инновациям, ведь сейчас мы создаем и выпускаем продукты лучше и быстрее, чем когда-либо прежде».

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