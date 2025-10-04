Может ли надомный работник сменить рабочее место Сегодня 18:16

Может ли надомный работник сменить рабочее место

Надомная работа — это выполнение профессиональных обязанностей по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. В отличие от дистанционной работы, надомный работник имеет закрепленную рабочую зону или технические средства, например инструменты, принадлежности для производства продукции, предоставление услуг или другой работы.

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда рассказали , может ли надомный работник менять рабочее место.

По словам экспертов, рабочее место надомного работника является фиксированным.

Оно не может меняться по инициативе работника без согласования работодателя. При этом решение работодателя об отказе должно быть обоснованным.

В то же время, если работник не может выполнять работу на фиксированном месте по независимым причинам, он имеет право его изменить.

Для этого нужно уведомить работодателя не менее чем за три рабочих дня до такого изменения способом, определенным трудовым договором о надомной работе.

Напомним, современное поколение стало увлекаться работой в офисе. Тренд на романтизацию работы с 9 до 17 впервые стал заметен в США и Великобритании — именно там в TikTok начали появляться видео с тегами #CorpCore и #OfficeSiren. Постепенно мода распространилась на другие страны Европы, также на Азию.

В Украине тренд появился позже, но получил другое содержание: здесь он больше о стремлении к нормальности и стабильности во время войны, чем о красивом офисном наряде. Это место, где можно собраться, почувствовать ритм жизни и хоть чуть-чуть отвлечься от постоянного напряжения.

