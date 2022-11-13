Может ли лицо с инвалидностью встать на учет в центре занятости — Finance.ua

Может ли лицо с инвалидностью встать на учет в центре занятости Сегодня 06:39 — Личные финансы

Лицо с инвалидностью может стать на учет в центре занятости, если оно трудоспособно, пишет Кадровик.

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Согласно пункту 4 Порядка регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 сентября 2018 года № 792 (далее — Порядок № 792), для взятия на учет в центре занятости лицо с инвалидностью должно предъявить такие документы:

паспорт гражданина Украины, э-паспорт, э-паспорт для выезда за границу или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, или есть документ (на период военного положения);

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему органу государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте гражданина Украины) или электронное отображение информации о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, в т. ч. в форме электронного отображения информации, содержащейся в документах, оформленных с применением средств Единого государственного демографического реестра;

копию справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией и, при наличии, индивидуальную программу реабилитации.

Лицо с инвалидностью также должно проинформировать центр занятости об образовании, опыте работы, занятости или пребывании в трудовых отношениях.

Во время военного положения в случае невозможности предоставления указанных документов внутренне перемещенные лица, а также лица, находящиеся на территории территориальных общин, находящиеся в районе проведения военных (боевых) действий или находящиеся во временной оккупации, окружении (блокировании), имеют право на услуги, предусмотренные пунктами 5 и 6 Порядка № 792.

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Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью происходит с учетом выводов медико-социальных экспертных комиссий; далее — МСЭК (для совершеннолетних) и врачебно-консультативных комиссий лечебно-профилактических учреждений; далее — ЛКК (для несовершеннолетних).

Так, МСЭК и ЛКК проводят экспертизу профессиональной пригодности лиц с инвалидностью, осуществляемую прежде всего для профессий (специальностей), по которым они работали, обучались, а также для профессий (специальностей), получение которых возможно в будущем.

В справке к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией указывается перечень профессий и уровень квалификации, сохраненный в определенной степени профессиональной пригодности.

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Кроме того, обязательно указываются сведения о пригодности к соответствующей профессии:

в полном объеме;

с ограничением объема выполняемых работ и определением продолжительности рабочего времени.

Также отмечается перечень профессий, рекомендуемых специальностей для освоения во время профессионального обучения, переподготовки.

Следовательно, лицо с инвалидностью может стать на учет в центре занятости, если оно трудоспособно. Если же в указанных документах указано, что лицо с инвалидностью нетрудоспособно, то центр занятости не может взять его на учет, поскольку в соответствии со статьей 1 Закона Украины от 5 июля 2012 года № 5067-VI «О занятости населения» безработным является лицо в возрасте от 15 до 70 лет, которое из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов в качестве источника существования, готово и способно приступить к работе.

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