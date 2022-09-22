Статус безработного для лиц с инвалидностью: можно ли его получить — Finance.ua

Статус безработного для лиц с инвалидностью: можно ли его получить Сегодня 19:00

Может ли человек с инвалидностью получить статус безработного и получать пособие по безработице.

Об этом рассказали в Днепропетровском областном центре занятости.

Статус безработного может приобрести лицо с инвалидностью, которое не достигло установленного законодательством пенсионного возраста и официально работало и уплачивало страховые взносы.

Регистрация лица с инвалидностью осуществляется на основании следующих документов:

паспорт;

профессиональная лицензия;

учетная карточка налогоплательщика;

документ об образовании;

пенсионное удостоверение (при наличии);

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (далее — МСЭК);

индивидуальная программа реабилитации (при наличии).

Служба занятости в соответствии с Законом Украины от 5 июля 2012 г. № 5067-VI «О занятости населения» и Законом Украины от 21 марта 1991 г. № 875-XII «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» способствует трудовой реабилитации и трудоустройству лицам с инвалидностью с учетом рекомендаций МСЭК на свободные и вновь созданные или приспособленные для них рабочие места, заявленные работодателями.

Подбор подходящей работы для лиц с инвалидностью осуществляется в соответствии с их профессиональными навыками, знаниями, индивидуальной программой реабилитации и с учетом пожеланий относительно условий труда.

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