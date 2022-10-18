Рада упростила учет рабочих мест для лиц с инвалидностью — Finance.ua

Рада упростила учет рабочих мест для лиц с инвалидностью Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7433 о внесении изменений в закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и некоторых других ЗУ, касающихся защиты прав физических лиц во время военного положения и упрощения учета рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Документ отменяет отчет работодателей о трудоустройстве лиц с инвалидностью. Отныне эта обязанность переведена на территориальные отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, которые будут получать необходимые данные из Государственного реестра», — рассказала Шуляк.

Она отметила, что использование таких данных необходимо для учета квоты на трудоустройство людей с инвалидностью, расчета административно-хозяйственных санкций и защиты других социально-трудовых прав.

«В Украине действует квота, при которой на каждом предприятии 4% от всех рабочих мест должны занимать люди с инвалидностью. Если эта квота не выполняется, то предприятие должно платить штрафные санкции. Однако эта норма не способствует интеграции и реабилитации людей с инвалидностью», — заметила Шуляк.

По ее словам, государство отходит от карательных функций, таких как установление квоты и санкции к работодателям за его несоблюдение, и идет по направлению к положительному регулированию и трудоустройству.

«В условиях войны и увеличения травмирования среди населения государство заботится о поддержке занятости лиц с инвалидностью. Наши мужественные защитники, получившие ранения или инвалидность на фронте, должны быть трудоустроены соответственно так же на основании действующего законодательства Украины, могут быть трудоустроены», — резюмировала Шуляк.

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