Рада упростила учет рабочих мест для лиц с инвалидностью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада упростила учет рабочих мест для лиц с инвалидностью

Казна и Политика
15
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7433 о внесении изменений в закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и некоторых других ЗУ, касающихся защиты прав физических лиц во время военного положения и упрощения учета рабочих мест для лиц с инвалидностью.
Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Документ отменяет отчет работодателей о трудоустройстве лиц с инвалидностью. Отныне эта обязанность переведена на территориальные отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, которые будут получать необходимые данные из Государственного реестра», — рассказала Шуляк.
Она отметила, что использование таких данных необходимо для учета квоты на трудоустройство людей с инвалидностью, расчета административно-хозяйственных санкций и защиты других социально-трудовых прав.
Читайте также
«В Украине действует квота, при которой на каждом предприятии 4% от всех рабочих мест должны занимать люди с инвалидностью. Если эта квота не выполняется, то предприятие должно платить штрафные санкции. Однако эта норма не способствует интеграции и реабилитации людей с инвалидностью», — заметила Шуляк.
По ее словам, государство отходит от карательных функций, таких как установление квоты и санкции к работодателям за его несоблюдение, и идет по направлению к положительному регулированию и трудоустройству.
Место для вашей рекламы
«В условиях войны и увеличения травмирования среди населения государство заботится о поддержке занятости лиц с инвалидностью. Наши мужественные защитники, получившие ранения или инвалидность на фронте, должны быть трудоустроены соответственно так же на основании действующего законодательства Украины, могут быть трудоустроены», — резюмировала Шуляк.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.