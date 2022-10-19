Обновлены правила выезда за границу в случае сопровождения лиц с инвалидностью — Finance.ua

Обновлены правила выезда за границу в случае сопровождения лиц с инвалидностью Сегодня 16:45 — Личные финансы

В связи с изменениями к Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины возникают вопросы относительно правил пересечения границы лицами с инвалидностью и сопровождающими их лицами.

Минсоцполитики разъяснило, на какие нововведения к Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины следует обратить внимание лицам с инвалидностью и сопровождающим их лицам.

Правительство сняло ограничения по количеству выездов за границу для граждан, которые во время военного положения сопровождают лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, других лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Отныне разрешен выезд за пределы Украины гражданам, сопровождавшим лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, которые находятся на территории другой страны на основании справки об их пребывании на консульском учете, или при наличии приказа директора заведения ухода о ротации сопровождающих из числа его сотрудников.

Кроме этого, обязательно возвращение в Украину мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали.

Правительством увеличен срок для обращения сопровождающих лиц в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для взятия лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью на консульский учет до семи рабочих дней.

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