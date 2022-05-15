monobank запустил интернет-эквайринг для всех видов бизнеса — Finance.ua

monobank запустил интернет-эквайринг для всех видов бизнеса

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monobank запустил интернет-эквайринг для всех видов бизнеса

monobank запустил интернет-эквайринг для всех видов бизнеса.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram

«Мы наконец-то запустили интернет-эквайринг для всех. Теперь вы можете настроить оплату картами на вашем сайте, в мобильном приложении или интернет-магазине», — сказано в сообщении.

По его словам, инструменты интернет-эквайринга будут доступны для любой формы бизнеса, включая сборы донатов, интернет-магазины, ФЛП и благотворительные фонды.

Тарифы:

до конца июня будет действовать тариф — 0,6% от суммы операции;

обычная продажа — 1,2% эквайринговая комиссия;

продажа через сервис «Покупайте сейчас, платите позже» — 2,9%, включая эквайринговую комиссию.

Справка Finance.ua

monobank возобновил программы кредитования: «Рассрочку» и «Покупку частями». Банк планирует выдать по программам кредитования около 10 миллиардов гривен;

в период действия кредитных каникул более 70% клиентов monobank продолжали вносить обязательные платежи по кредитным картам. Важным фактором для этого стала государственная выплата 6500 грн. При этом проценты по кредитам monobank не смог отменить из-за отсутствия такой поддержки, как у государственных банков;

monobank в первом квартале года отчитался об убытке в 109,6 млн грн.

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