monobank заблокировал карточные транзакции с Африкой — Finance.ua

monobank заблокировал карточные транзакции с Африкой Сегодня 10:14 — Финтех и Карты

monobank заблокировал карточные транзакции с Африкой

Проект monobank нашел способ ограничить объем фрода — заблокировать операции почти со всеми странами Африки.

«В связи с повышенным риском фрода и для усиления борьбы с незаконным игорным трафиком мы закрываем все транзакции без присутствия карты в Африке, за исключением ЮАР, Египта и Марокко», — заявил совладелец приложения Олег Гороховский.

В Африке находится 54 независимых государства и 8 зависимых территорий.

Первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в июле сообщал, что некоторые подсанкционные операторы игорного бизнеса начали использовать африканский эквайринг для своих нелегальных казино. Он приводил примеры транзакций в Кению и Нигерию.

Ранее monobank впервые обнародовал реальные цифры мошенничества с картами клиентов.

Справка Finance.ua:

В системе работы monobank 20 июля произошел масштабный сбой. Итого из-за этого финучреждение потеряло более 27 млн ​​грн;

у польской Комиссии по финансовому надзору (KNF) есть замечания к финтех-проекту stereo by mono от основателей украинского monobank.

Фінансовий клуб По материалам:

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