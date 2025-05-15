Банки могут смягчить лимиты на Р2Р переводы после создания реестра дропов — НАБУ Сегодня 09:04 — Финтех и Карты

Банки могут смягчить лимиты на Р2Р переводы после создания реестра дропов — НАБУ

Банки Украины могут смягчить лимиты на P2P-переводы, предусмотренные в Меморандуме о прозрачности рынка платежных услуг, в случае введения реестра дропов и автоматизированной верификации доходов клиентов.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Дмитрий Глинский.

«Пока что эта тема (смягчение контроля и ограничений Р2Р переводов — ИФ-У) не обсуждалась. Но если в будущем будут введены эффективные инструменты для противодействия явлению дропов, в том числе соответствующий реестр и механизмы автоматизированной верификации банками доходов своих клиентов, потребность в унифицированных лимитах может исчезнуть сама по себе», — сказал Глинский.

По его словам, банки применяют риск-ориентированный подход, и их клиенты с подтвержденными доходами могут свободно проводить операции, тогда как ограничения касаются только транзакций, имеющих признаки повышенного риска.

Глинский добавил, что заключенный в декабре Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, предусматривающий добровольное введение банками лимитов на подобные операции, позволил Нацбанку не продлевать соответствующие нормативные ограничения.

Как считает представитель НАБУ, отсутствие среди подписантов Меморандума 9 небольших банков, доля которых на рынке услуг физическим лицам и ФЛП близка к нулю, не препятствует установлению на рынке предусмотренных этим документом подходов и практик.

Что известно о лимитах

Как сообщалось, 1 апреля 2025 года Национальный банк Украины решил не продлевать временные регуляторные ограничения, действовавшие с 1 октября 2024 года, по исходящим переводам между счетами физических лиц в пределах одного банка на счета в других банках. Лимит составил 150 тыс. грн в месяц и распространялся на все типы переводов — P2P и C2C.

Читайте также Лимиты на карточные переводы снизили их объемы на 80 миллиардов в месяц — НБУ

В то же время, указанный выше Меморандум с 1 февраля 2025 года внедрил новые добровольные лимиты: 50 тыс. грн в месяц для клиентов с высоким уровнем риска без подтвержденных доходов, 150 тыс. грн — для клиентов со средним и низким уровнем риска, а с 1 июня этот лимит будет снижен до 100 тыс. грн.

По состоянию на 14 мая 2025 года Меморандум подписали 51 из 60 банков, работающих на украинском рынке, и две финансовые компании NovaPay и RozetkaPay, имеющие лицензии НБУ. Этот показатель не меняется с начала апреля.

Нацбанк планирует подготовить законопроект о введении реестра дропов до конца мая, а внедрить его планируется в 2026 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.