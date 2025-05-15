Банки могут смягчить лимиты на Р2Р переводы после создания реестра дропов — НАБУ
Банки Украины могут смягчить лимиты на P2P-переводы, предусмотренные в Меморандуме о прозрачности рынка платежных услуг, в случае введения реестра дропов и автоматизированной верификации доходов клиентов.
Об этом заявил заместитель исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Дмитрий Глинский.
«Пока что эта тема (смягчение контроля и ограничений Р2Р переводов — ИФ-У) не обсуждалась. Но если в будущем будут введены эффективные инструменты для противодействия явлению дропов, в том числе соответствующий реестр и механизмы автоматизированной верификации банками доходов своих клиентов, потребность в унифицированных лимитах может исчезнуть сама по себе», — сказал Глинский.
По его словам, банки применяют риск-ориентированный подход, и их клиенты с подтвержденными доходами могут свободно проводить операции, тогда как ограничения касаются только транзакций, имеющих признаки повышенного риска.
Глинский добавил, что заключенный в декабре Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, предусматривающий добровольное введение банками лимитов на подобные операции, позволил Нацбанку не продлевать соответствующие нормативные ограничения.
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Как считает представитель НАБУ, отсутствие среди подписантов Меморандума 9 небольших банков, доля которых на рынке услуг физическим лицам и ФЛП близка к нулю, не препятствует установлению на рынке предусмотренных этим документом подходов и практик.
Что известно о лимитах
Как сообщалось, 1 апреля 2025 года Национальный банк Украины решил не продлевать временные регуляторные ограничения, действовавшие с 1 октября 2024 года, по исходящим переводам между счетами физических лиц в пределах одного банка на счета в других банках. Лимит составил 150 тыс. грн в месяц и распространялся на все типы переводов — P2P и C2C.
В то же время, указанный выше Меморандум с 1 февраля 2025 года внедрил новые добровольные лимиты: 50 тыс. грн в месяц для клиентов с высоким уровнем риска без подтвержденных доходов, 150 тыс. грн — для клиентов со средним и низким уровнем риска, а с 1 июня этот лимит будет снижен до 100 тыс. грн.
По состоянию на 14 мая 2025 года Меморандум подписали 51 из 60 банков, работающих на украинском рынке, и две финансовые компании NovaPay и RozetkaPay, имеющие лицензии НБУ. Этот показатель не меняется с начала апреля.
Нацбанк планирует подготовить законопроект о введении реестра дропов до конца мая, а внедрить его планируется в 2026 году.
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