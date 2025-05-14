80% украинцев полностью доверяют цифровым платежам (исследование) — Finance.ua

80% украинцев полностью доверяют цифровым платежам (исследование)
65% украинских респондентов признают, что остаются уязвимыми к мошенническим сообщениям, рост использования мер безопасности и переход к более надежной аутентификации свидетельствуют о положительной динамике в поведении потребителей по сравнению с результатами исследования 2023 года.
Об этом свидетельствуют данные нового исследования по заказу компании Visa.
Сегодня потребители все чаще обращают внимание на потенциальные угрозы и проверяют достоверность онлайн-сообщений, демонстрируя повышение осведомленности о цифровом мошенничестве.
Выводы исследования также указывают на рост популярности цифровых платежей в регионе. Три четверти всех опрошенных и 80% украинцев заявили, что в основном или полностью доверяют цифровым платежам.
При этом 39% украинских потребителей планируют еще чаще использовать цифровые платежи в течение следующего года.
Цифровые платежи стали нормой для украинских потребителей. 95% украинских потребителей используют цифровые методы оплаты.
Самые популярные:
- переводы через мобильные банковские приложения (76%),
- онлайн-оплата картами (67%),
- мобильные платежи через цифровые кошельки или QR-коды (63%).
84% держателей карт ценят возможность осуществлять цифровые платежи в любом месте и в любое время, а 81% считают их более быстрыми и удобными.
Вследствие этого роль наличных денег продолжает уменьшаться: 68% респондентов больше не носят с собой бумажные деньги и не пользуются банкоматами.
Несмотря на рост кибермошенничества в современном цифровом мире, доверие к электронным транзакциям сохраняется на высоком уровне.
Более половины украинцев (55%) заявляют, что новости о кибермошенничестве не влияют на то, как они используют цифровые платежи. Кроме того, 67% чувствуют себя более защищенными, если во время транзакции требуется дополнительная верификация, например, введение разового кода.
Почти все респонденты (98%) беспокоятся, что их близкие могут стать жертвами мошенничества, особенно сообщений или электронных писем с просьбой подтвердить данные счета или звонков насчет фальшивых заказов.
Ранее НБУ сообщил, что в прошлом году количество мошенничества с платежными картами уменьшилось на 2 тыс. операций (или на 1%) — до 270 тыс. операций. На один миллион расходных операций с платежными картами приходилась 31 мошенническая операция. Сумма ущерба от них выросла на 37% - до общей суммы 1,1 млрд гривен.
Итак, на один миллион гривен, израсходованных с помощью платежных карт, приходилось 176 грн убытков от мошенничества. Большинство мошеннических случаев произошло в Интернете — 83% от общего количества случаев мошеннических операций.
Платежные карты банков Украины
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