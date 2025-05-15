Что такое реестр дропов, и как он будет работать — Finance.ua

Что такое реестр дропов, и как он будет работать Сегодня 14:03 — Личные финансы

Что такое реестр дропов, и как он будет работать

Впервые о реестре дропов заговорили еще летом прошлого года. Его создание предусмотрено законопроектом о платежной дисциплине. Запустить реестр планировали до конца 2024, но регулятор до сих пор работает над предложениями. По состоянию на начало мая НБУ уже завершает разработку проекта.

статье Finance.ua . Об этом говорится в

Что будет содержать реестр

В реестр дропов попадет информация о лицах, привлеченных к подозрительным транзакциям. Там будут содержаться следующие данные:

ФИО;

реквизиты электронного платежного средства;

банк, внесший лицо в реестр.

Туда же внесут данные предприятий, которые прибегали к мискодингу. То есть подменяли назначение платежа в банковской эквайринговой сети.

Администрировать этот реестр будет регулятор. Доступ к «черному списку» получат все финансовые учреждения.

Что ждет тех, кто попал в реестр дропов

Лица, которые попадут в черный список, столкнутся с определенными финансовыми и репутационными ограничениями. Предварительно они будут действовать минимум год с момента внесения в реестр дропов.

Окончательной информации пока нет в открытом доступе, но обсуждаются следующие ограничения:

лимит на проведение транзакций в 50 тыс. гривен;

отказ от обслуживания такого клиента;

усложнение при оформлении кредита;

повышенный риск отказа при поступлении на государственную службу.

Полный список ограничений для «денежных мулов» станет известен после появления текста соответствующего законопроекта в свободном доступе.

Попадание лица в реестр дропов не означает автоматическую уголовную ответственность. Однако правоохранители могут использовать данные при расследовании дел, связанных с мошенничеством. Если вина «дропа» будет доказана, ему придется отвечать перед законом.

Как не попасть в реестр дропов

Риск попасть в «черный список» обычных граждан минимален. Счета дропов имеют характерные признаки, отличающие их от обычных пользователей банковских услуг. Основные из них:

высокая интенсивность зачислений и отправок переводов по реквизитам карт;

объем проведения транзакций не совпадает с объемом доходов клиента;

более 90% операций по карте составляют зачисления и переводы;

в транзакциях нет общих критериев, то есть средства приходят от разных пользователей и отправляются разным людям.

Иногда дропами становятся не специально, а в результате аферы. Если подозреваете, что попали на крючок мошенников, обратитесь в киберполицию и банк, карту которого использовали для проведения транзакций.

Запомните, что нет легальной работы по переводу средств, а обещания легкого заработка почти всегда являются признаком мошенничества.

Подробнее о новом реестре читайте в статье по ссылке.

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