Что такое реестр дропов, и как он будет работать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что такое реестр дропов, и как он будет работать

Личные финансы
3
Что такое реестр дропов, и как он будет работать
Что такое реестр дропов, и как он будет работать
Впервые о реестре дропов заговорили еще летом прошлого года. Его создание предусмотрено законопроектом о платежной дисциплине. Запустить реестр планировали до конца 2024, но регулятор до сих пор работает над предложениями. По состоянию на начало мая НБУ уже завершает разработку проекта.
Об этом говорится в статье Finance.ua .

Что будет содержать реестр

В реестр дропов попадет информация о лицах, привлеченных к подозрительным транзакциям. Там будут содержаться следующие данные:
  • ФИО;
  • реквизиты электронного платежного средства;
  • банк, внесший лицо в реестр.
Туда же внесут данные предприятий, которые прибегали к мискодингу. То есть подменяли назначение платежа в банковской эквайринговой сети.
Администрировать этот реестр будет регулятор. Доступ к «черному списку» получат все финансовые учреждения.

Что ждет тех, кто попал в реестр дропов

Лица, которые попадут в черный список, столкнутся с определенными финансовыми и репутационными ограничениями. Предварительно они будут действовать минимум год с момента внесения в реестр дропов.
Окончательной информации пока нет в открытом доступе, но обсуждаются следующие ограничения:
  • лимит на проведение транзакций в 50 тыс. гривен;
  • отказ от обслуживания такого клиента;
  • усложнение при оформлении кредита;
  • повышенный риск отказа при поступлении на государственную службу.
Читайте также
Полный список ограничений для «денежных мулов» станет известен после появления текста соответствующего законопроекта в свободном доступе.
Попадание лица в реестр дропов не означает автоматическую уголовную ответственность. Однако правоохранители могут использовать данные при расследовании дел, связанных с мошенничеством. Если вина «дропа» будет доказана, ему придется отвечать перед законом.

Как не попасть в реестр дропов

Риск попасть в «черный список» обычных граждан минимален. Счета дропов имеют характерные признаки, отличающие их от обычных пользователей банковских услуг. Основные из них:
  • высокая интенсивность зачислений и отправок переводов по реквизитам карт;
  • объем проведения транзакций не совпадает с объемом доходов клиента;
  • более 90% операций по карте составляют зачисления и переводы;
  • в транзакциях нет общих критериев, то есть средства приходят от разных пользователей и отправляются разным людям.
Иногда дропами становятся не специально, а в результате аферы. Если подозреваете, что попали на крючок мошенников, обратитесь в киберполицию и банк, карту которого использовали для проведения транзакций.
Запомните, что нет легальной работы по переводу средств, а обещания легкого заработка почти всегда являются признаком мошенничества.
Подробнее о новом реестре читайте в статье по ссылке.
Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
👉 Детали здесь
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems