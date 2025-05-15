Что такое реестр дропов, и как он будет работать — Finance.ua

Что такое реестр дропов, и как он будет работать
Впервые о реестре дропов заговорили еще летом прошлого года. Его создание предусмотрено законопроектом о платежной дисциплине. Запустить реестр планировали до конца 2024, но регулятор до сих пор работает над предложениями. По состоянию на начало мая НБУ уже завершает разработку проекта.
Об этом говорится в статье Finance.ua .
Что будет содержать реестр
В реестр дропов попадет информация о лицах, привлеченных к подозрительным транзакциям. Там будут содержаться следующие данные:
- ФИО;
- реквизиты электронного платежного средства;
- банк, внесший лицо в реестр.
Туда же внесут данные предприятий, которые прибегали к мискодингу. То есть подменяли назначение платежа в банковской эквайринговой сети.
Администрировать этот реестр будет регулятор. Доступ к «черному списку» получат все финансовые учреждения.
Что ждет тех, кто попал в реестр дропов
Лица, которые попадут в черный список, столкнутся с определенными финансовыми и репутационными ограничениями. Предварительно они будут действовать минимум год с момента внесения в реестр дропов.
Окончательной информации пока нет в открытом доступе, но обсуждаются следующие ограничения:
- лимит на проведение транзакций в 50 тыс. гривен;
- отказ от обслуживания такого клиента;
- усложнение при оформлении кредита;
- повышенный риск отказа при поступлении на государственную службу.
Полный список ограничений для «денежных мулов» станет известен после появления текста соответствующего законопроекта в свободном доступе.
Попадание лица в реестр дропов не означает автоматическую уголовную ответственность. Однако правоохранители могут использовать данные при расследовании дел, связанных с мошенничеством. Если вина «дропа» будет доказана, ему придется отвечать перед законом.
Как не попасть в реестр дропов
Риск попасть в «черный список» обычных граждан минимален. Счета дропов имеют характерные признаки, отличающие их от обычных пользователей банковских услуг. Основные из них:
- высокая интенсивность зачислений и отправок переводов по реквизитам карт;
- объем проведения транзакций не совпадает с объемом доходов клиента;
- более 90% операций по карте составляют зачисления и переводы;
- в транзакциях нет общих критериев, то есть средства приходят от разных пользователей и отправляются разным людям.
Иногда дропами становятся не специально, а в результате аферы. Если подозреваете, что попали на крючок мошенников, обратитесь в киберполицию и банк, карту которого использовали для проведения транзакций.
Запомните, что нет легальной работы по переводу средств, а обещания легкого заработка почти всегда являются признаком мошенничества.
Подробнее о новом реестре читайте в статье по ссылке.
Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
Поделиться новостью