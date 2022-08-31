monobank разрешил клиентам покупать валютные ОВГЗ — Finance.ua
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monobank разрешил клиентам покупать валютные ОВГЗ

Фондовый рынок
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monobank разрешил клиентам покупать валютные ОВГЗ
monobank разрешил клиентам покупать валютные ОВГЗ
Украинский необанк monobank добавил в свое мобильное приложение в разделе инвестиций первые валютные ОВГЗ.
Согласно информации в приложении, клиенты смогут приобрести за валюту долларовые облигации с погашением 27 апреля 2023 года и облигации в евро с погашением 1 декабря этого года с доходностью соответственно 3,71% и 2,41% годовых.
Последнее доразмещение этих долларовых облигаций Минфином состоялось 30 августа по ставке 4% годовых, а облигаций по евро — 24 мая по ставке 2,5% годовых.
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В целом к продаже в приложении доступно 9195 долларовых бумаг и 5491 бумаги в евро, номинал которых составляет по $1000 и 1000 евро соответственно.
О том, что в приложении monobank появится возможность купить военные облигации, стало известно в апреле этого года. Выплаты по облигациям на 100% гарантированы Министерством финансов Украины.

Справка Finance.ua:

  • monobank с 1 сентября 2022 г. повышает комиссию за снятие собственных средств в банкоматных сетях;
  • также банк создал функцию ответа комментарием на платеж. Ответ появляется в выписке отправителя;
  • monobank получил первое место в номинации «Народный банк» на FinAwards-2022. Также лидером номинации «Лучшая премиальная карта» стала платиновая карта от monobank | Универсал Банка.

Куда инвестировать во время войны

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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