Monobank прекратит обслуживание карт Mastercard до конца 2024 года — СМИ
Monobank прекращает сотрудничество с Mastercard и просит клиентов перейти на карты Visa до конца года.
Официального объявления от банка пока не было, но владельцам Mastercard поступают уведомления о необходимости заменить карту.
Изменения объясняют тем, что межбанковская комиссия снизилась с 1,6% до 0,7% и в то же время налог на прибыль повысился с 18% до 50%, и такие условия невыгодны для банка.
Карты Mastercard будут деактивированы до 2025 года. Это не касается премиальных карт — «железных» и «платиновых».
За перевыпуск черной карты насчитают 100 гривен кэшбека. Пластиковую карту доставят бесплатно на отделение Новой почты в течение шести дней.
Деньги со счета будут автоматически переведены на новый.
Справка Finance.ua:
- как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, в ближайший понедельник в банке состоится релиз маркетплейса. На старте будут представлены три категории: гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.
- monobank упростил переводы по реквизитам IBAN. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. По его словам, пользователи monobank теперь могут перечислять деньги по международному номеру банковского счета (IBAN). В платежах по IBAN теперь подтягиваются контакты владельца счета;
- у monobank появилась новая функция «Групповые расходы». Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно нажать «Перевести на карту», затем появится опция «Групповые расходы».
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