Monobank прекратит обслуживание карт Mastercard до конца 2024 года — СМИ Вчера 12:22 — Финтех и Карты

Monobank прекратит обслуживание карт Mastercard до конца 2024 года — СМИ

Monobank прекращает сотрудничество с Mastercard и просит клиентов перейти на карты Visa до конца года.

Официального объявления от банка пока не было, но владельцам Mastercard поступают уведомления о необходимости заменить карту.

Изменения объясняют тем, что межбанковская комиссия снизилась с 1,6% до 0,7% и в то же время налог на прибыль повысился с 18% до 50%, и такие условия невыгодны для банка.

Карты Mastercard будут деактивированы до 2025 года. Это не касается премиальных карт — «железных» и «платиновых».

За перевыпуск черной карты насчитают 100 гривен кэшбека. Пластиковую карту доставят бесплатно на отделение Новой почты в течение шести дней.

Деньги со счета будут автоматически переведены на новый.

Справка Finance.ua:

как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, в ближайший понедельник в банке состоится релиз маркетплейса. На старте будут представлены три категории: гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

monobank упростил переводы по реквизитам IBAN. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. По его словам, пользователи monobank теперь могут перечислять деньги по международному номеру банковского счета (IBAN). В платежах по IBAN теперь подтягиваются контакты владельца счета;



у monobank появилась новая функция «Групповые расходы». Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно нажать «Перевести на карту», ​​затем появится опция «Групповые расходы».



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Хмарочос По материалам:

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