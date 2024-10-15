monobank упростил переводы на IBAN — Finance.ua
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monobank упростил переводы на IBAN

Финтех и Карты
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monobank упростил переводы по реквизитам IBAN.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

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По его словам, пользователи monobank теперь могут перечислять деньги по международному номеру банковского счета (IBAN). В платежах по IBAN теперь подтягиваются контакты владельца счета.
monobank упростил переводы на IBAN
«Кроме того, вы теперь можете добавлять в избранные тех, с кем регулярно перекидываетесь деньгами», — добавил Гороховский.
monobank упростил переводы на IBAN
Напомним, ранее monobank запустил в своем приложении новую функцию, позволяющую оплачивать топливо на WOG непосредственно на колонке.
Также в приложении monobank появилась функция «Предстоящие платежи». Это позволит пользователям видеть планируемые платежи, которые будут взысканы в течение следующих двух дней.
С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на полгода установил лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известные как P2P, C2С). Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Эти ограничения не относятся к платежам по реквизитам IBAN.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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