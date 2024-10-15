monobank упростил переводы на IBAN — Finance.ua

monobank упростил переводы на IBAN Сегодня 10:00 — Финтех и Карты

monobank упростил переводы по реквизитам IBAN.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

Получайте больше с каждой покупки. Карты с кешбэком для разумных расходов мы спрятали здесь.

По его словам, пользователи monobank теперь могут перечислять деньги по международному номеру банковского счета (IBAN). В платежах по IBAN теперь подтягиваются контакты владельца счета.

«Кроме того, вы теперь можете добавлять в избранные тех, с кем регулярно перекидываетесь деньгами», — добавил Гороховский.

Напомним, ранее monobank запустил в своем приложении новую функцию, позволяющую оплачивать топливо на WOG непосредственно на колонке.

Также в приложении monobank появилась функция «Предстоящие платежи». Это позволит пользователям видеть планируемые платежи, которые будут взысканы в течение следующих двух дней.

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на полгода установил лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известные как P2P, C2С). Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Эти ограничения не относятся к платежам по реквизитам IBAN.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.