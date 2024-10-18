У monobank появится маркет: Гороховский сообщил, что там будет — Finance.ua

У monobank появится маркет: Гороховский сообщил, что там будет 18.10.2024, 10:00 — Фондовый рынок

У monobank появится маркет: Гороховский сообщил, что там будет

Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, в ближайший понедельник в банке состоится релиз маркетплейса.

Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

По его словам, сохранить это в тайне не удалось.

«Информация об этом уже есть в сети, так что расскажу за три дня до старта market by mono, так он называется, это наша попытка сделать что-то особенное в e-commerce. Судить его строго сразу, конечно, не стоит — он еще совсем малыш и впереди длинный, сложный путь. Мы хотим дать клиентам то, что они ожидают от сервиса — простоту, уверенность, экономию времени и хорошее отношение к себе», — отметил он.



Как купить товары

Все товары на маркете можно будет купить без переплат и скрытых тарифов по программе «Покупка по частям».

Как пишет Гороховский, «партнеры получат абсолютно беспрецедентные тарифы от 3 до 5 раз ниже, чем у конкурентов, а уровень сервиса и поддержки мы хотим сделать, как в mono, без лишних коммуникаций».

Что там будет

На старте будут представлены три категории: гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

Со временем добавят и все остальное.

Я благодарен нашим первым партнерам Moyo, КТС, Click, которые помогали нам пройти этот путь к старту и обещают достойный сервис и вкусные цены. Конкуренция творит чудеса. Поддержите нас своими покупками, пожалуйста, и вместе мы сделаем украинский e-com еще круче и выгоднее для вас". — сообщил он.

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Ранее в СМИ появилась информация, что monobank запустил в приложении маркет — предлагает покупать электронику в рассрочку с бесплатной доставкой".

Там речь шла о том. что в маркете от monobank есть 20 тыс. товаров в трех категориях: гаджеты, электроника и компьютерная техника. Любой товар пользователь может приобрести по частям, без процентов.

Ранее мы писали , что monobank представил новую функцию под названием «Групповые расходы». Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский: «Представьте: каждую пятницу вы ходите с коллегами в бильярд. Всегда кто-то один заплатит за все напитки, кто-то за бронь стола, а кто-то за кухню. Делить эти чеки между всеми очень просто».

Справка Finance.ua:

monobank упростил переводы по реквизитам IBAN. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. По его словам, пользователи monobank теперь могут переводить деньги по международному номеру банковского счета (IBAN). В платежах по IBAN теперь подтягиваются контакты владельца счета.

В приложении monobank появилась функция «Будущие платежи». Это позволит пользователям видеть планируемые платежи, которые будут взысканы в течение следующих двух дней.



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