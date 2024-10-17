У monobank з’явилася нова функція «Групові витрати» — Finance.ua
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У monobank з’явилася нова функція «Групові витрати»

Особисті фінанси
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У monobank з’явилася нова функція «Групові витрати»
У monobank з’явилася нова функція «Групові витрати»
monobank презентував нову функцію під назвою «Групові витрати».
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
«Уявіть: щоп’ятниці ви ходите з колегами в більярд. Завжди хтось один заплатить за всі напої, хтось — за бронь столу, а хтось — за кухню. Ділити ці чеки між усіма, хто їв / пив / відпочивав, тепер дуже просто», — написав він.

Як це працює

Щоб скористатись новою послугою, потрібно натиснути «Переказати на картку», далі з’явиться опція «Групові витрати».
У ній користувач може створити групу з контактами, додати туди витрати з виписки або ввести їх вручну й обрати — хто з контактів скільки винен.
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«І більше не треба копіювати картку, скидати по чатах разом із фоткою чека», — розповідає Гороховський.
Крім того, користувач може раз на добу відправити нагадування від monobank усім, хто ще не повернув гроші.
Нагадаємо, нещодавно monobank спростив перекази за реквізитами IBAN — у платежах за IBAN тепер підтягуються контакти власника рахунку.
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За матеріалами:
Finance.ua
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