В monobank появилась новая функция «Групповые расходы» — Finance.ua

В monobank появилась новая функция «Групповые расходы» Сегодня 10:41 — Личные финансы

В monobank появилась новая функция «Групповые расходы»

monobank представил новую функцию под названием «Групповые расходы».

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

«Представьте: каждую пятницу вы ходите с коллегами в бильярд. Всегда кто-то один заплатит за все напитки, кто-то — за бронь стола, а кто-то — за кухню. Делить эти чеки между всеми, кто ел/пил/отдыхал, теперь очень просто» , — написал он.

Как это работает

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно нажать «Перевести на карту», ​​затем появится опция «Групповые расходы».

В ней пользователь может создать группу с контактами, добавить туда расходы по выписке или ввести их вручную и выбрать — кто из контактов сколько должен.

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«И больше не нужно копировать карту, сбрасывать по чатам вместе с фоткой чека», — рассказывает Гороховский.

Кроме того, пользователь может раз в сутки отправить напоминание от monobank всем, кто еще не вернул деньги.

Напомним, недавно monobank упростил переводы по реквизитам IBAN — в платежах по IBAN теперь подтягиваются контакты владельца счета.

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