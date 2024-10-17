В monobank появилась новая функция «Групповые расходы» — Finance.ua
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В monobank появилась новая функция «Групповые расходы»

Личные финансы
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В monobank появилась новая функция «Групповые расходы»
В monobank появилась новая функция «Групповые расходы»
monobank представил новую функцию под названием «Групповые расходы».
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
«Представьте: каждую пятницу вы ходите с коллегами в бильярд. Всегда кто-то один заплатит за все напитки, кто-то — за бронь стола, а кто-то — за кухню. Делить эти чеки между всеми, кто ел/пил/отдыхал, теперь очень просто» , — написал он.

Как это работает

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно нажать «Перевести на карту», ​​затем появится опция «Групповые расходы».
В ней пользователь может создать группу с контактами, добавить туда расходы по выписке или ввести их вручную и выбрать — кто из контактов сколько должен.
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«И больше не нужно копировать карту, сбрасывать по чатам вместе с фоткой чека», — рассказывает Гороховский.
Кроме того, пользователь может раз в сутки отправить напоминание от monobank всем, кто еще не вернул деньги.
Напомним, недавно monobank упростил переводы по реквизитам IBAN — в платежах по IBAN теперь подтягиваются контакты владельца счета.
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По материалам:
Finance.ua
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