monobank запустил новую функцию для платежей — Finance.ua

monobank запустил новую функцию для платежей Сегодня 14:05 — Личные финансы

monobank запустил новую функцию для платежей

Украинский необанк monobank расширил функционал своего мобильного приложения.

О новинке рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Теперь в приложении появилась функция «Будущие платежи». Это позволит пользователям видеть запланированные платежи, которые будут взысканы в течение следующих двух дней.

«По нашим данным, благодаря этой функции жизнь рядового украинца станет проще на 0,08%», — с юмором рассказал об обновлении Гороховский.

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Функция будет полезна всем, кто хочет заранее планировать свои расходы и избегать неожиданных списаний.

В приложении в разделе «Все платежи» появилась специальная вкладка, где можно просматривать все предстоящие транзакции: от автоматических взысканий за подписки до регулярных платежей за кредиты.

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Чтобы активировать «Будущие платежи», необходимо обновить приложение до последней версии, зайти на главный экран приложения monobank и свайпнуть направо.

Благодаря этой функции пользователи смогут лучше контролировать свои финансы и делать свою финансовую жизнь проще и удобнее.

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