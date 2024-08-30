mono checkout: monobank запустил новую функцию — Finance.ua

mono checkout: monobank запустил новую функцию Сегодня 16:15 — Личные финансы

mono checkout: monobank запустил новую функцию

monobank запустил функцию mono checkout, которая позволит сократить время оформления покупки с пяти минут до одной, заполнив за пользователя все данные.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Он отметил, что его, как и других, очень раздражает процесс онлайн-заказов. Ведь каждый раз сайты спрашивают имя, номер телефона, электронный адрес, отделение почты.

«Представьте себе, на покупки онлайн в 2023 году потрачено 182 миллиарда гривен, но клиентский опыт выглядит так, будто в него много не инвестировали. Все делают вид, что это удобно. Это неудобно», — подчеркнул Гороховский.

Именно поэтому mono разработал новую функцию, mono checkout — это кнопка заказов на сайте, где нужно только авторизоваться через приложение mono, и оно автоматически заполнит все пользовательские данные: имя, номер и отделение почты.

«Такой опыт должен стать новым стандартом в покупках, потому что он делает лучше всем. Покупатели быстрее покупают, а продавцы больше продают, потому что покупатели быстрее покупают», — подытожил Гороховский.

Справка Finance.ua:

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monobank создал новый инструмент для монетизации творчества — База от monobank. Благодаря этому инструменту зрители стримеров смогут донатить и подписываться на его ФЛП.



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