mono checkout: monobank запустил новую функцию — Finance.ua

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mono checkout: monobank запустил новую функцию

Личные финансы
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mono checkout: monobank запустил новую функцию
mono checkout: monobank запустил новую функцию
monobank запустил функцию mono checkout, которая позволит сократить время оформления покупки с пяти минут до одной, заполнив за пользователя все данные.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
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Он отметил, что его, как и других, очень раздражает процесс онлайн-заказов. Ведь каждый раз сайты спрашивают имя, номер телефона, электронный адрес, отделение почты.
«Представьте себе, на покупки онлайн в 2023 году потрачено 182 миллиарда гривен, но клиентский опыт выглядит так, будто в него много не инвестировали. Все делают вид, что это удобно. Это неудобно», — подчеркнул Гороховский.
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Именно поэтому mono разработал новую функцию, mono checkout — это кнопка заказов на сайте, где нужно только авторизоваться через приложение mono, и оно автоматически заполнит все пользовательские данные: имя, номер и отделение почты.
«Такой опыт должен стать новым стандартом в покупках, потому что он делает лучше всем. Покупатели быстрее покупают, а продавцы больше продают, потому что покупатели быстрее покупают», — подытожил Гороховский.

Справка Finance.ua:

  • ранее в сервисе накопления от monobank «Банка» появились три новые функции: шейринг в сториз Instagram, виджеты и совместные сборы;
  • также monobank запустил «Боевые». Это как чаевые, только чаевые — это благодарность за сервис, а Боевые — это благодарность за жизнь. При оплате счета по QR-коду в заведениях, которые активируют этот сервис, после экрана чаевых появится новый экран Боевых, где украинцы смогут отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды войска;
  • monobank создал новый инструмент для монетизации творчества — База от monobank. Благодаря этому инструменту зрители стримеров смогут донатить и подписываться на его ФЛП.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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