monobank добавил три новых функции в сервис «Банка» — Finance.ua

monobank добавил три новых функции в сервис «Банка»
В сервисе накопления от monobank «Банка» появились три новых функции: шеринг в сториз Instagram, виджеты и совместные сборы.
Об этом рассказал соучредитель банка Михаил Рогальский.
Шеринг
Новая функция «шеринг» предоставляет возможность распространять информацию о банке в Instagram-сториз, в частности о целях, прогрессе и даже скорости донатов в час.
Вмджеты
Разработали виджеты для главного экрана. Теперь можно видеть прогресс сбора, даже не входя в приложение.
Надо просто поставить виджет себе на главный экран. Можно даже несколько, если несколько сборов.
Эта функция в течение недели появится у всех.
Совместные сборы
Функция особенно актуальна для крупных сборов. Можно создать маленькие банки в одной большой. Когда маленькая наполняется, она передается в большой сбор.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинцы задонатили на «Банки» в monobank 1 миллиард евро.
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Также monobank запустил «Боевые». Это как чаевые, только чаевые — это благодарность за сервис, а Боевые — это благодарность за жизнь. При оплате счета по QR-коду в заведениях, активирующих этот сервис, после экрана чаевых появится новый экран Боевых, где украинцы смогут отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды войска.
Ранее monobank создал новый инструмент для монетизации творчества — База от monobank. Благодаря этому инструменту зрители стримеров смогут донатить и подписываться на его ФЛП.
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