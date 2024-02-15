monobank добавил три новых функции в сервис «Банка» — Finance.ua

monobank добавил три новых функции в сервис «Банка» Сегодня 09:00 — Финтех и Карты

monobank добавил три новых функции в сервис «Банка»

В сервисе накопления от monobank «Банка» появились три новых функции: шеринг в сториз Instagram, виджеты и совместные сборы.

Об этом рассказал соучредитель банка Михаил Рогальский.

Шеринг

Новая функция «шеринг» предоставляет возможность распространять информацию о банке в Instagram-сториз, в частности о целях, прогрессе и даже скорости донатов в час.

Вмджеты

Разработали виджеты для главного экрана. Теперь можно видеть прогресс сбора, даже не входя в приложение.

Надо просто поставить виджет себе на главный экран. Можно даже несколько, если несколько сборов.

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Эта функция в течение недели появится у всех.

Совместные сборы

Функция особенно актуальна для крупных сборов. Можно создать маленькие банки в одной большой. Когда маленькая наполняется, она передается в большой сбор.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинцы задонатили на «Банки» в monobank 1 миллиард евро.

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Также monobank запустил «Боевые». Это как чаевые, только чаевые — это благодарность за сервис, а Боевые — это благодарность за жизнь. При оплате счета по QR-коду в заведениях, активирующих этот сервис, после экрана чаевых появится новый экран Боевых, где украинцы смогут отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды войска.

Ранее monobank создал новый инструмент для монетизации творчества — База от monobank. Благодаря этому инструменту зрители стримеров смогут донатить и подписываться на его ФЛП.

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