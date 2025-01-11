Молодежь в Британии сталкивается с проблемами покупки собственного жилья — Finance.ua

Молодежь в Британии сталкивается с проблемами покупки собственного жилья
Цены на жилье в Великобритании в конце 2024 почти достигли рекордного уровня. За декабрь цены выросли на 0,7%, что превышает прогнозы экономистов, ожидавших лишь 0,1% роста.
Об этом пишет издание Blomberg со ссылкой на данные Nationwide Building Society.
Вероятно, к концу 2025 года недвижимость подорожает еще на 4%. В то же время Nationwide сообщает, что в декабре 2024 года цены были на 4,7% выше, чем в декабре 2023 года.
Региональные особенности цен на жилье
В Северной Англии цены выросли быстрее, чем в Южной. В Лондоне средняя цена дома осталась стабильной — более 670 тысяч долларов, а в регионах Юго-Востока зафиксировали незначительное снижение в последнем квартале.
В общей сложности средняя цена дома сейчас составляет 338 тысяч долларов.
Доступность жилья и проблемы для молодежи
Несмотря на рост цен, жилье остается недоступным многим британцам.
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В 2022 году средняя цена дома составляла девять годовых зарплат, тогда как в 1990-х — всего четыре. Это усиливает зависимость молодежи от финансовой поддержки родителей.
По статистике:
- 58% детей, чьи родители владеют жильем, покупают собственное жилье до 35 лет.
- Среди тех, чьи родители не имеют собственного жилья, этот показатель составляет всего 27%.
- В 1975 году только 6% покупателей жилья рассчитывали на помощь родителей, тогда как в 2020 году таковых стало 30%, причем 5% получили дома, полностью оплаченные родителями.
Чтобы купить жилье без поддержки родителей, 35-летнему нужно зарабатывать на 30 тысяч фунтов больше его сверстника с богатыми родителями.
Доходы молодежи
Молодым людям в Великобритании сложнее найти хорошо оплачиваемую работу, чем старшим поколениям в их возрасте. Хотя безработица убывает, зарплаты почти не растут.
К примеру, миллениалы в 30 лет зарабатывают на 8% меньше, чем предыдущее поколение в том же возрасте, а с 2007 по 2023 год зарплаты выпускников снизились на 16%.
Вместе с тем ухудшилась возможность получения высшего образования. В 1998 году плата за обучение составляла более тысячи долларов США, а в 2012 — уже более десяти тысяч долларов США в год.
Это произошло из-за увеличения профессий, требующих высшего образования: в 1990 таковых было 30%, а в 2020 — 55%. В целом эта ситуация в сочетании с ростом стоимости недвижимости довольно неблагоприятная для приобретения собственного жилья.
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