Молодежь, которая адаптировалась за рубежом, может не вернуться в Украину: прогноз эксперта — Finance.ua
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Молодежь, которая адаптировалась за рубежом, может не вернуться в Украину: прогноз эксперта

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Молодежь, которая адаптировалась за рубежом, может не вернуться в Украину: прогноз эксперта
Молодежь, которая адаптировалась за рубежом, может не вернуться в Украину: прогноз эксперта
Украинские подростки в возрасте 15−17 лет, уже адаптировавшиеся к жизни за границей, могут не вернуться в Украину.
Об этом заявил доктор философских наук, профессор, проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский в комментарии «Киев 24».
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По словам эксперта, украинские власти должны сделать все возможное для сохранения демографического потенциала, а не создавать риски его потери.
Ягодинский считает, что попытки возвращать семьи из-за границы и заставлять студентов обязательно учиться оффлайн могут иметь обратный эффект и оттолкнуть юных украинцев от Родины.
Эксперт отмечает, что подростки 15−17 лет, адаптировавшиеся к жизни за границей, скорее всего, уже никогда не вернутся в Украину.
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«И это касается не только школьников, но и студентов, которым 20−21 год. Чем младше человек — тем процесс адаптации легче. Поэтому если на чашу весов ставить образование или демографию, я бы выбрал демографию», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • по словам уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, всего 25% украинцев, вынужденно перемещенных за границу из-за полномасштабной войны с россией, в будущем хотели бы вернуться на родину;
  • по данным ООН, на июль 2024 года в Европе насчитывалось 6 021 400 беженцев из Украины. Больше всего украинских беженцев проживало в Германии (более 1,1 млн человек), Польше (957 тысяч) и Чехии (353 тысячи). Кроме того, еще 558,3 тысяч беженцев из Украины находились за пределами Европы.
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