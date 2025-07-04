В Украине рекордное количество самозанятых за последние 5 лет — Опендатабот — Finance.ua
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В Украине рекордное количество самозанятых за последние 5 лет — Опендатабот

Личные финансы
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В Украине рекордное количество самозанятых за последние 5 лет — Опендатабот
В Украине рекордное количество самозанятых за последние 5 лет — Опендатабот
По данным Государственной налоговой службы, в настоящее время в Украине зарегистрировано более 28 тысяч самозанятых человек. Это рекордный показатель за последние 5 лет.
Об этом сообщает Опендатабот.
«28,3 тыс. специалистов, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность — то есть самозанятых — зарегистрировано в Украине по состоянию на начало июня 2025 года. Это юристы, частные преподаватели, переводчики, архитекторы, нотариусы, психологи, художники, ученые, врачи и другие специалисты, которые не имеют статуса ФЛП, но работают самостоятельно», — сказано в сообщении.
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Пик количества таких специалистов ранее фиксировали в ноябре 2021 года — 27,9 тысячи. Однако уже в декабре их количество сократилось на 700 человек, после этого показатель снова начал расти, хоть и с паузой в первые месяцы полномасштабного вторжения.
С начала полномасштабной численность самозанятых специалистов возросла на 1,1 тысячи — примерно на 4%.
В Украине рекордное количество самозанятых за последние 5 лет — Опендатабот

Где больше всего самозанятых специалистов

Больше всего таких специалистов работает в:
  • Киеве — 4,2 тыс. лиц;
  • Днепропетровской области — 2,5 тыс.;
  • Одесской области — 2,4 тыс.
В Украине рекордное количество самозанятых за последние 5 лет — Опендатабот

Сколько налогов уплатили

За первые пять месяцев 2025 года самозанятые специалисты уплатили в бюджет 292,29 млн грн налогов. Это на 33% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
«Стоит отметить, что в Херсонской, Волынской и Киевской областях сумма уплаченных налогов выросла почти вдвое. Всего 603,16 млн грн налогов уплатили такие специалисты за прошлый 2024 год. Это в 1,6 раза больше, чем в 2023 году и в 1,2 раза больше, чем до начала полномасштабной», — добавили специалисты Опендатабота.
В Украине рекордное количество самозанятых за последние 5 лет — Опендатабот

Лидеры по объемам уплаченных налогов:

  • Киев — 140,5 млн грн (23% общей суммы);
  • Львовщина — 49,8 млн грн (8%);
  • Днепропетровщина — 49,6 млн грн (8%).
Однако если во Львовской области эту сумму уплатили 1,3 тыс. человек, то в Днепропетровской — 2,5 тыс. самозанятых уплатили практически ту же сумму.
38 тыс. грн налогов в среднем уплатил один самозанятый во Львовской области за 2024 год. В Киеве — 33 тыс. грн, в Винницкой области — 31 тыс. грн. Самые низкие средние суммы — на Луганщине, Донетчине и Херсонщине. Впрочем, эти расчеты условные, объяснили эксперты.
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Следует отметить, что независимые профессионалы составляют всего 1,4% всех самозанятых лиц в Украине (вместе с ФЛП). Доля их налоговых поступлений — всего 0,6% от общей суммы, уплаченной самозанятыми.
Банки регулярно проверяют статус своих клиентов относительно самозанятости — это важно для оценки финансового профиля, налогообложения и соответствия регуляторным требованиям.

Справка Finance.ua:

  • самозанятое лицо — это налогоплательщик, ведущий предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность;
  • специалисты со статусом самозанятых платят раз в год: 18% - налог от дохода и 5% - военный сбор.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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