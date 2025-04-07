Украинские беженцы могут потерять свой правовой статус, ведь у ЕС нет плана действий относительно них после прекращения огня — Finance.ua
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Украинские беженцы могут потерять свой правовой статус, ведь у ЕС нет плана действий относительно них после прекращения огня

Личные финансы
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Украинские беженцы могут потерять свой правовой статус, ведь у ЕС нет плана действий относительно них после прекращения огня
Украинские беженцы могут потерять свой правовой статус, ведь у ЕС нет плана действий относительно них после прекращения огня
Миллионы украинских беженцев в ЕС могут оказаться под угрозой потери своего правового статуса, поскольку нет четкого плана, который позволил бы им остаться после прекращения огня с россией.
Об этом пишет Euractiv.
С момента вторжения россии в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите (TPD) стала правовым спасением почти для 4,3 миллиона украинцев.
Она позволяет странам ЕС предоставлять украинцам право на проживание, работу и доступ к услугам, большинство из которых выбрали для себя временным местом проживания Польшу, Германию, Чехию и Словакию.
Но поскольку продолжаются переговоры о прекращении огня, эта сеть безопасности может быть снята.
Украинские беженцы могут потерять свой правовой статус, ведь у ЕС нет плана действий относительно них после прекращения огня
Остановка огня может изменить сценарий за одну ночь, и принимающие страны будут вынуждены решать:
  • или сворачивать защиту;
  • или настаивать на интеграции;
  • или подталкивать беженцев к возвращению домой.
В блоке, который часто парализуется миграционными дебатами, любые действия на уровне ЕС по повторному расширению временной защиты, вероятно, будут политически обременительными.
В прошлом году правительства стран ЕС договорились продлить действие временной защиты до марта 2026, выйдя далеко за начальные рамки, которые предусматривали двухлетний период защиты с возможным продлением на один год. Любое продление осуществляется из года в год.
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Уровни защиты также отличаются в разных странах, ведь каждая страна ЕС несколько иначе интерпретирует директиву в своем национальном законодательстве.
Комиссия сообщила, что начала рассматривать следующие шаги, в частности, о возможном продлении временной защиты, помощи людям получить национальный статус для работы, обучения или воссоединения семьи, а также поддержки тех, кто решил вернуться в Украину.
Как стало известно Euractiv, Совет ЕС должен рассмотреть этот вопрос на следующем заседании министров внутренних дел в июне.
В то же время некоторые страны не ждут Брюсселя и принимают меры, чтобы найти «более долгосрочный регулярный статус».
По материалам:
Судебно-юридична газета
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