Украинские беженцы могут потерять свой правовой статус, ведь у ЕС нет плана действий относительно них после прекращения огня — Finance.ua

Украинские беженцы могут потерять свой правовой статус, ведь у ЕС нет плана действий относительно них после прекращения огня Сегодня 12:19 — Личные финансы

Украинские беженцы могут потерять свой правовой статус, ведь у ЕС нет плана действий относительно них после прекращения огня

Миллионы украинских беженцев в ЕС могут оказаться под угрозой потери своего правового статуса, поскольку нет четкого плана, который позволил бы им остаться после прекращения огня с россией.

Об этом пишет Euractiv.

С момента вторжения россии в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите (TPD) стала правовым спасением почти для 4,3 миллиона украинцев.

Она позволяет странам ЕС предоставлять украинцам право на проживание, работу и доступ к услугам, большинство из которых выбрали для себя временным местом проживания Польшу, Германию, Чехию и Словакию.

Но поскольку продолжаются переговоры о прекращении огня, эта сеть безопасности может быть снята.

Остановка огня может изменить сценарий за одну ночь, и принимающие страны будут вынуждены решать:

или сворачивать защиту;

или настаивать на интеграции;

или подталкивать беженцев к возвращению домой.

В блоке, который часто парализуется миграционными дебатами, любые действия на уровне ЕС по повторному расширению временной защиты, вероятно, будут политически обременительными.

В прошлом году правительства стран ЕС договорились продлить действие временной защиты до марта 2026, выйдя далеко за начальные рамки, которые предусматривали двухлетний период защиты с возможным продлением на один год. Любое продление осуществляется из года в год.

Уровни защиты также отличаются в разных странах, ведь каждая страна ЕС несколько иначе интерпретирует директиву в своем национальном законодательстве.

Комиссия сообщила, что начала рассматривать следующие шаги, в частности, о возможном продлении временной защиты, помощи людям получить национальный статус для работы, обучения или воссоединения семьи, а также поддержки тех, кто решил вернуться в Украину.

Как стало известно Euractiv, Совет ЕС должен рассмотреть этот вопрос на следующем заседании министров внутренних дел в июне.

В то же время некоторые страны не ждут Брюсселя и принимают меры, чтобы найти «более долгосрочный регулярный статус».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.