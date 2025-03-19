В Украину из-за границы хотят вернуться всего 25% беженцев — Лубинец — Finance.ua
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В Украину из-за границы хотят вернуться всего 25% беженцев — Лубинец

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В Украину из-за границы хотят вернуться всего 25% беженцев — Лубинец
В Украину из-за границы хотят вернуться всего 25% беженцев — Лубинец
Всего лишь 25% украинцев, вынужденно перемещенных за границу из-за полномасштабной войны с россией, в будущем хотели бы вернуться на родину.
Такие результаты исследования были представлены в аналитическом отчете «Вынужденное перемещение за границу», сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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По данным ООН, из-за вооруженной агрессии рф более 6,8 млн украинцев были вынуждены выехать из страны в поисках временной защиты. Однако всего четверть опрошенных сказали, что в будущем хотят вернуться в Украину. На выбор людей влияют, в частности, вопросы безопасности, экономические перспективы и уровень социальных гарантий.
По его словам, другая часть — либо не имеет определенного мнения, либо планирует остаться за границей, либо хочет жить на две страны.
По мнению Лубинца, без системного подхода возвращение украинцев будет медленным и сложным. Для этого должно быть скоординировано сотрудничество государства, местных властей и международных партнеров. Также важно не только вернуть людей, но и создать условия для их интеграции. Кроме того, необходимо ввести четкую информационную политику для разъяснения возможностей возврата.
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Ранее сообщалось, что украинское правительство выделило на новую программу Министерства национального единства более 150 млн гривен. Она должна способствовать возвращению украинцев из-за границы.
По данным ООН, на июль 2024 года в Европе насчитывалось 6 021 400 беженцев из Украины. Больше всего украинских беженцев проживало в Германии (более 1,1 млн человек), Польше (957 тысяч) и Чехии (353 тысячи). Кроме того, еще 558,3 тысяч беженцев из Украины находились за пределами Европы.
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По материалам:
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