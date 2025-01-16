За год количество невозвращений украинцев домой возросло в три раза — Опендатабот — Finance.ua
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За год количество невозвращений украинцев домой возросло в три раза — Опендатабот

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За год количество невозвращений украинцев домой возросло в три раза — Опендатабот
За год количество невозвращений украинцев домой возросло в три раза — Опендатабот
30,11 млн раз граждан пересекли границы государства в 2024 году, по данным Администрации государственной пограничной службы Украины. 2% выехавших не вернулись назад — около полумиллиона граждан. За год количество невозвратов украинцев домой выросло втрое.
Об этом свидетельствует статистика «Опендатабота».
2% уезжавших в прошлом году украинцев не вернулись в Украину — 443 тыс. Это в 3,3 раза больше, чем в 2023 году — тогда разница между выехавшими и вернувшимися составила всего 134 тыс. В 2024 году больше всего людей потерялось в июне — 194 тыс.
За год количество невозвращений украинцев домой возросло в три раза — Опендатабот
Только 3 месяца в прошлом году имели положительную динамику, когда вернувшихся в страну граждан было больше, чем уехавших. Среди них апрель — +58 тыс., июль — +23 тыс. и август — +89 тыс.
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В общей сложности около 3 млн граждан не вернулось за 3 года полномасштабной войны, по официальным данным Госпогранслужбы. Это почти столько же, сколько за 11 лет, предшествовавших полномасштабному вторжению — то есть с 2011 по 2021 год (3.3 млн).
Следует отметить, что данные Пограничной службы Украины отражают только информацию о гражданах, выезжавших на официальных пунктах пропуска. Достоверных данных относительно украинцев, покинувших ВОТ или уехавших нелегально, пока нет.
4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Евросоюза по состоянию на 31 августа 2024 года, по официальным данным ЕС. 60% общего количества наших беженцев приютили вместе в Германии (1,1 млн), Польше (975 тыс.) и Чехии (376 тыс.).
По материалам:
Finance.ua
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