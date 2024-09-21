Могут ли пенсионеры проходить идентификацию в ПФУ с помощью электронного паспорта в «Дія»: ответ ПФУ — Finance.ua
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Могут ли пенсионеры проходить идентификацию в ПФУ с помощью электронного паспорта в «Дія»: ответ ПФУ

Личные финансы
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Могут ли пенсионеры проходить идентификацию в ПФУ с помощью электронного паспорта в «Дія»: ответ ПФУ
Могут ли пенсионеры проходить идентификацию в ПФУ с помощью электронного паспорта в «Дія»: ответ ПФУ
Пенсионер может пройти идентификацию в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, используя электронный паспорт в «Дія» вместо бумажного.
Об этом сообщили в ПФУ.
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«Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 08.09.2016 № 606 Некоторые вопросы электронного взаимодействия электронных информационных ресурсов и постановления Кабинета Министров Украины от 18.08.2021 № 911 Об утверждении Порядка формирования и проверки э-паспорта и э-паспорта для выезда за границу, их электронных копий между Пенсионным фондом Украины и Министерством цифровой трансформации Украины был введен обмен электронными документами», — говорится в сообщении.
С тех пор сервисные центры главных управлений Пенсионного фонда Украины для подтверждения личности посетителя могут принимать э-паспорт (ID-карту), сформированный в мобильном приложении «Дія».
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То есть для прохождения идентификации в сервисном центре Фонда вы можете использовать свой е-паспорт в «Дія».

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров изменил порядок электронной идентификации и электронных доверительных услуг в социальной сфере. Это необходимо для осуществления законодательства Европейского Союза в области электронной идентификации.
  • индексация пенсий в Украине в 2025 году будет произведена с 1 марта, как это предусмотрено законом. Все пенсионные выплаты будут обеспечены за счет средств Пенсионного фонда и госбюджета;
  • в Украине в прошлом году появился новый тип выплат — меценатская пенсия. Это позволяет делать благотворительные взносы в пользу конкретного лица, уже получающего пенсию и имеющего счет в Пенсионном фонде Украины, или делать взносы анонимно.

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По материалам:
Finance.ua
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