Уряд змінив порядок електронної ідентифікації для отримання пенсій та субсидій — Finance.ua
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Уряд змінив порядок електронної ідентифікації для отримання пенсій та субсидій

Казна та Політика
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Кабінет міністрів змінив порядок електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у соціальній сфері. Це потрібно для імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.
За його даними внесені зміни до:
  • порядку призначення житлових субсидій,
  • порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках,
  • порядку призначення і виплати державної допомоги сімʼям з дітьми,
  • положення про реєстр осіб, які мають право на пільги,
  • порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям,
  • порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та ряду інших постанов КМУ.
Це потрібно для забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.
«Врегульовано питання проходження електронної ідентифікації та автентифікації, подання документів в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або з використанням засобів електронної ідентифікації», — повідомив Мельничук.
Нагадаємо, пенсіонери зі статусом ВПО мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців для підтвердження, що гроші отримує та людина, якій вони призначені.
За матеріалами:
РБК-Україна
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