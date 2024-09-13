Правительство изменило порядок электронной идентификации для получения пенсий и субсидий — Finance.ua
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Правительство изменило порядок электронной идентификации для получения пенсий и субсидий

Казна и Политика
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Кабинет Министров изменил порядок электронной идентификации и электронных доверительных услуг в социальной сфере. Это необходимо для осуществления законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его данным, внесены изменения в:
  • порядок назначения жилищных субсидий,
  • порядок выплаты пенсий и денежного пособия через текущие счета в банках,
  • порядок назначения и выплаты государственного пособия семьям с детьми,
  • положение о реестре лиц, имеющих право на льготы,
  • порядок назначения и выплаты государственного социального пособия малообеспеченным семьям,
  • порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и ряда других постановлений КМУ.
Это необходимо для обеспечения заключения соглашения между Украиной и Европейским Союзом о признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации.
«Урегулированы вопросы прохождения электронной идентификации и аутентификации, подачи документов в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, или с использованием средств электронной идентификации», — сообщил Мельничук.
Напомним, пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев для подтверждения, что деньги получает тот человек, которому они назначены.
По материалам:
РБК-Україна
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