Правительство изменило порядок электронной идентификации для получения пенсий и субсидий — Finance.ua

Правительство изменило порядок электронной идентификации для получения пенсий и субсидий Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Кабинет Министров изменил порядок электронной идентификации и электронных доверительных услуг в социальной сфере. Это необходимо для осуществления законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram

По его данным, внесены изменения в:

порядок назначения жилищных субсидий,

порядок выплаты пенсий и денежного пособия через текущие счета в банках,

порядок назначения и выплаты государственного пособия семьям с детьми,

положение о реестре лиц, имеющих право на льготы,

порядок назначения и выплаты государственного социального пособия малообеспеченным семьям,

порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и ряда других постановлений КМУ.

Это необходимо для обеспечения заключения соглашения между Украиной и Европейским Союзом о признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации.

«Урегулированы вопросы прохождения электронной идентификации и аутентификации, подачи документов в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, или с использованием средств электронной идентификации», — сообщил Мельничук.

Напомним, пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев для подтверждения, что деньги получает тот человек, которому они назначены.

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