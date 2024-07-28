Спрос на удаленную идентификацию через BankID НБУ резко вырос среди украинцев (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на удаленную идентификацию через BankID НБУ резко вырос среди украинцев (инфографика)

19
Спрос на удаленную идентификацию через BankID НБУ резко вырос среди украинцев (инфографика)
Спрос на удаленную идентификацию через BankID НБУ резко вырос среди украинцев (инфографика), Фото: grivna.ks.ua
Спрос на удаленную идентификацию и верификацию граждан через Систему BankID НБУ существенно вырос во ІІ квартале 2024 года.
Об этом пишет пресс-служба НБУ.
Общее количество успешных электронных идентификаций с использованием системы в апреле-июне этого года составило 22,3 млн шт. Это более чем на треть (на 38%) превышает показатель I квартала 2024 года.
В настоящее время это наибольшее количество успешных идентификаций за квартальный период с начала работы системы.
Спрос на удаленную идентификацию через BankID НБУ резко вырос среди украинцев (инфографика)
В частности, в мае этого года к Системе BankID НБУ было подключено и начало свою работу мобильное приложение «Резерв+», что позволяет военнообязанным удаленно обновлять свои учетные данные в соответствии с требованиями законодательства.
С момента запуска и до конца июня в этом приложении с использованием Системы BankID НБУ было осуществлено 5,5 млн успешных идентификаций.
Напомним, в мае правительство приняло постановления о расширении полномочий Министерства цифровой трансформации Украины в сфере электронной идентификации. А также изменило требования по созданию и проверке усовершенствованных электронных подписей и печатей.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.