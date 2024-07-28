Спрос на удаленную идентификацию через BankID НБУ резко вырос среди украинцев (инфографика) — Finance.ua

Спрос на удаленную идентификацию через BankID НБУ резко вырос среди украинцев (инфографика) Сегодня 08:05

Спрос на удаленную идентификацию через BankID НБУ резко вырос среди украинцев (инфографика), Фото: grivna.ks.ua

Спрос на удаленную идентификацию и верификацию граждан через Систему BankID НБУ существенно вырос во ІІ квартале 2024 года.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

Общее количество успешных электронных идентификаций с использованием системы в апреле-июне этого года составило 22,3 млн шт. Это более чем на треть (на 38%) превышает показатель I квартала 2024 года.

В настоящее время это наибольшее количество успешных идентификаций за квартальный период с начала работы системы.

В частности, в мае этого года к Системе BankID НБУ было подключено и начало свою работу мобильное приложение «Резерв+», что позволяет военнообязанным удаленно обновлять свои учетные данные в соответствии с требованиями законодательства.

С момента запуска и до конца июня в этом приложении с использованием Системы BankID НБУ было осуществлено 5,5 млн успешных идентификаций.

Напомним, в мае правительство приняло постановления о расширении полномочий Министерства цифровой трансформации Украины в сфере электронной идентификации. А также изменило требования по созданию и проверке усовершенствованных электронных подписей и печатей.

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